라이즈 성찬, 비주얼이 다했네

오는 6월 15일 컴백을 예고한 그룹 라이즈가 멤버 성찬의 눈부신 비주얼과 성숙한 내면이 돋보이는 트레일러를 공개해 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

오늘(29일) 0시 라이즈 공식 유튜브 채널을 통해 ‘RIIZE ‘II’ Trailer : Deep Dive’(라이즈 ‘투’ 트레일러 : 딥 다이브) 영상이 릴리즈됐다. 이번 영상은 러닝타임 내내 화면을 가득 채운 성찬의 훈훈한 비주얼과 독보적인 분위기로 전 세계 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이번 트레일러는 평소 성찬이 가진 실제 관심사를 세심하게 반영해 기획됐다. 혼자만의 시간을 보내는 장면을 가만히 물속에 머물거나, 책을 읽고 글을 쓰는 정적인 모습 등으로 드라마틱하게 연출했다. 이를 통해 온전히 자신의 내면에 집중하며 더 나은 자신을 찾아가려는 성찬의 깊이 있고 성숙한 태도를 효과적으로 조명한다.

이와 함께 성찬은 데뷔 후 처음으로 단독 MC에 도전하며 활동 영역을 넓힌다. 성찬은 여러 분야의 셀러브리티를 직접 만나 그들만의 자기 관리 방법에 대해 심도 있는 이야기를 나누는 인터뷰 콘텐츠 ‘성찬의 에터뷰’를 새롭게 선보인다.

유튜브 ‘일일칠 - 117’ 채널을 통해 론칭되는 ‘성찬의 에터뷰’는 오는 6월 4일 오후 7시 대망의 1화 본편 공개를 앞두고 있으며, 오늘(29일) 오후 7시에 첫 티저 영상을 오픈하며 사전 기대감을 예열할 예정이다.

한편, 독보적인 비주얼의 트레일러와 멤버별 다채로운 개인 활동으로 컴백 열기를 더해가고 있는 라이즈의 두 번째 미니앨범 ‘II’는 오는 6월 15일 음반으로 전격 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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