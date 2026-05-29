제로베이스원, 매튜 생일에 ‘엠카’ 1위 겹경사 “귀중한 선물, 행복해”

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 ‘TOP 5’로 음악방송 2관왕에 올랐다.

제로베이스원은 지난 28일 오후 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에서 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’의 타이틀곡 ‘톱 5(TOP 5)’로 1위를 차지했다.

방송 말미 1위의 주인공으로 호명된 제로베이스원은 “데뷔 때도 못 받은 ‘엠카운트다운’ 1등을 ‘톱 5’ 활동으로 받을 수 있어서 너무 감사하다. 앞으로도 제로즈(팬덤명) 옆에서 힘이 될 수 있게 열심히 노력하는 제로베이스원이 되겠다”고 소감을 전했다.

이번 트로피는 멤버 박건욱이 MC로 활약하고 있는 ‘엠카운트다운’에서 받은 만큼, 더욱 의미가 남다르다. 제로베이스원 멤버들은 컴백에 앞서 진행한 인터뷰에서 “5월 28일이 매튜 생일인데, 건욱이가 MC를 보는 엠카운트다운에서 1위를 하면 특별한 날이 될 것 같다”고 바람을 나타낸 바 있다.

또한 “앨범을 준비하며 마음이 한 방향으로 잘 모였고. 끈끈한 우정과 팬들과의 사랑이 결속으로 이어졌다”며 “우리를 더 많은 분들에게 보여드릴 기회라고 생각한다. 경쟁심보다는 우리가 준비한 걸 잘 해내고 싶다”고 포부를 다진 바 있다.

김태래는 1위의 기쁨을 나타내며 “매튜 생일에 이렇게 귀중한 선물 할 수 있어서 정말 행복하다”라는 소감을 밝혔다. 이에 석매튜는 “멤버들한테 정말 감사하다. 제로즈들 진짜 베스트 생일 선물”이라고 화답했다.

이번 주 MBC M ‘쇼! 챔피언’에 이어 또 한 번 음악방송 1위를 차지하며 흥행 질주의 시동을 건 제로베이스원이 계속해서 펼쳐갈 상승 서사에 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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