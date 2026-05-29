‘음색퀸’ 린, 신곡 ‘아이 좋아’ 최초 공개…제목부터 찰떡이네

가수 린(LYn)이 31일 공개되는 신곡 ‘아이 좋아’를 다양한 방송 무대에서 미리 공개하며 컴백 기대감을 한층 끌어올렸다.

린의 신곡 ‘아이 좋아’는 트로트계의 살아있는 전설 설운도가 직접 프로듀싱한 곡으로, 경쾌한 디스코 리듬 위에 세련된 세미 트롯 감성을 더한 곡이다.

린은 지난 25일 방송된 SBS Life ‘더트롯쇼’를 통해 신곡 ‘아이 좋아’ 무대를 최초 공개하며 눈길을 끌었다. 사랑스럽고 밝은 에너지와 묘하게 중독성 있는 후렴구가 어우러진 무대를 통해 신곡이 가진 기분 좋은 설렘을 더욱 극대화하며 현장 분위기를 달궜다.

이어 28일 방송된 MBC ON ‘트롯챔피언’에서도 린은 '아이 좋아'를 선보이며 흰색 크롭 민소매에 하얀색 치마를 매치한 화사한 스타일링으로 무대에 올라 시선을 사로잡았다. 린은 사랑스러운 분위기와 감미로운 음색을 더해 곡의 매력을 섬세하게 풀어내며 무대를 물들였다.

특히 따라 부르게 되는 중독성 강한 후렴과 사랑스러운 표현력이 어우러지며 대중적인 세미 트롯 매력을 제대로 보여줬다.

또한 린은 KBS ‘가요무대’에서는 ‘5월 신청곡’ 코너를 통해 현미의 ‘보고 싶은 얼굴’을 자신만의 감성으로 재해석해 깊은 인상을 남기기도 했다. 절절한 감정선과 섬세한 음색으로 곡의 아련한 정서를 더욱 짙게 만들며 세대를 아우르는 감성 보컬의 저력을 입증하며 컴백 전 눈도장을 찍었다.

사랑스러운 고백송 ‘아이 좋아’로 6개월 만의 반가운 컴백을 앞둔 린은 오는 5월 31일 오후 6시 디지털 싱글 ‘아이 좋아’를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개한다.

한편 린의 단독 콘서트 ‘2026 린 트로트 콘서트’는 오는 6월 27일(토) 오후 6시, 28일(일) 오후 5시 양일간 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 개최된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]