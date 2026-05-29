‘편스토랑’ 오상진♥김소영 긴박했던 출산 공개…완성형 미모 수동이 공개

‘신상출시 편스토랑’을 통해 오상진, 김소영 부부의 긴박했던 둘째 출산 현장이 생생하게 공개된다.

5월 29일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘엘리트 오집사’ 오상진과 ‘70억 CEO’ 김소영 부부가 둘째 ‘수동이(태명)’와 마주하는 특별하고 감동적인 순간이 전파를 탄다.

앞서 이들 부부는 ‘편스토랑’ 방송을 통해 둘째 아이와의 만남을 손꼽아 기다리며 준비하는 다정한 일상을 공개해 시청자들의 많은 응원을 받은 바 있다. 이날 방송에서는 마침내 다가온 출산 당일의 모습이 그려질 예정인 가운데, 김소영의 둘째 출산 과정이 결코 순탄하지만은 않았던 긴박한 상황들이 있었던 것으로 알려져 이목이 집중된다.

이날 공개되는 VCR 속 오상진은 이른 아침 아내 김소영과 함께 황급히 집을 나섰다. 두 번째 출산인 김소영이 애써 불안한 마음을 감춘 듯 겉으로는 여유로워 보이는 것과 달리 오상진은 “걱정된다. 순산해야 하는데…”라며 내내 초조함을 감추지 못했다.

그렇게 병원에 도착하고 침상에 누워 진통이 시작된 상황에서도 70억 CEO 김소영은 휴대전화를 들고 업무에서 손을 놓지 못했다. 자신이 없는 동안 직원들이 일 처리하는 데 불편이 생기지 않도록 전달 사항을 꼼꼼하게 전하는 등 바쁜 모습이었다.

극심한 진통이 시작되자 오상진은 함께 심호흡을 하며 곁을 지켰고, “나 이런 모습 괜찮냐”며 묻는 김소영에게 “세상에서 제일 예뻐”라며 다정하게 위로했다. 그리고 잠시 후 시작된 자연분만. 당시의 긴박했던 분만 상황이 공개되자, ‘편스토랑’ 식구들도 모두 숨죽이며 함께 손에 땀을 쥐었다고.

VCR을 보던 오상진은 당시 기억이 떠오르는 듯 눈가가 촉촉해져 말을 잇지 못했다고. 오상진은 “사실 그렇게 순산은 아니었다”라며 긴박했던 당시의 상황을 설명했다. 이어 어렵게 품에 안은 둘째의 모습이 방송에서 처음으로 공개돼 모두를 놀라게 했다. 벌써부터 완성형 미모인 것.

‘편스토랑’ 식구들 모두 손에 땀을 쥐고 응원하며 지켜본 오상진X김소영 부부의 둘째 출산 현장, 그리고 둘째 수동이(태명)의 모습은 5월 29일 금요일 ‘불금야구’ 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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