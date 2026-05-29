조정석, 원더케이 ‘야외녹음실’ 출연…배우 넘어 보컬리스트 존재감 각인

'믿고 보는' 배우를 넘어 보컬리스트로도 사랑받고 있는 조정석이 신곡 발매와 함께 선보인 독점 야외 라이브 무대로 초여름 감성을 물들였다.

조정석은 지난 28일 새 디지털 싱글 '특별할 것 없던 세상에 널 만나 모든 게 좋았어' 발매에 맞춰, 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 미디어 원더케이(1theK)의 대표 라이브 콘텐츠인 ‘야외녹음실’에 출연해 독점 라이브 무대를 펼쳤다.

원더케이의 ‘야외녹음실’은 탁 트인 자연 야외 공간 속에서 아티스트의 생생한 목소리와 숨소리까지 리얼하게 담아내는 고품격 '귀호강' 라이브 콘텐츠로 유명하다.

이날 무대에서 조정석은 기존의 정형화된 스튜디오를 벗어나, 자연스러운 야외 풍경을 배경으로 꾸밈없는 보컬과 진솔한 감정선을 고스란히 선보였다. 그의 깊이 있는 목소리와 독보적인 감성은 음악적 몰입감을 극대화하며 글로벌 팬들의 귀와 마음을 사로잡기에 충분했다.

배우, 예능 등 다방면에서 활약하고 있는 조정석은 탁월한 보컬 역량으로 음악가로서의 면모도 가감없이 보여주고 있다. 이번 디지털 싱글은 정규 1집 ‘조정석’(2024) 이후 약 1년 9개월 만의 신곡으로 히트곡 메이커 로코베리가 작·편곡에 참여해 곡의 완성도를 높였고, 조정석이 직접 작사해 진정성 있는 메시지와 한층 깊어진 음악적 스펙트럼을 반영했다.

공개된 영상 속 조정석은 창문이 활짝 열린 모던한 감성의 테라스 공간에서 내추럴한 매력을 발산했다. 콘크리트 질감의 빈티지한 실내와 테라스 너머로 펼쳐진 푸르른 녹음이 묘한 대비를 이루며, 한 편의 감성 영화 같은 독보적인 영상미를 완성했다. 시원한 블루 셔츠에 데님을 매치한 채 캐주얼한 차림으로 등장한 그는 음악을 온전히 즐기는 아티스트의 자연스러운 매력을 전했다.

이날 조정석은 싱그러운 초여름 날씨와 찰떡처럼 어우러지는 특유의 감미롭고 탄탄한 보이스로 귀를 사로잡았다. 마이크 앞에 선 조정석은 전주가 흐르자 곧바로 곡에 빠져들어 짙은 감정을 섬세하게 풀어내며 ‘역시 배우’다운 표현력을 보여줬다. 자신이 직접 쓴 가사를 풍부한 표현력으로 풀어낸 그에게서 음악을 향한 진정성이 고스란히 전해졌다. 특히 곡의 클라이막스로 갈수록 감정 표현을 최고조로 끌어올리며 가슴을 울리는 폭발적인 라이브로 글로벌 팬들에 깊은 여운을 안겼다.

영상을 제작한 원더케이 박신영 PD는 "이번 영상은 오롯이 ‘아티스트 조정석’이 가진 날것의 매력과 진정성을 담아내는 데 초점을 맞췄다. 초여름의 자연스러운 계절감과 어우러지는 공간 속에서 가사 하나하나에 깊이 몰입해 열창하는 모습은 현장에 있던 스태프들마저 숨을 죽이게 만들었다”며 “그의 담백한 목소리와 감정선을 온전히 느낄 수 있는 특별한 콘텐츠가 될 것"이라고 현장의 생생함을 더했다.

1theK는 전세계 3500만명의 구독자를 보유한 글로벌 K팝 대표 미디어로 라이브, 퍼포먼스, 예능 등 다양한 K팝 기반 오리지널 콘텐츠를 선보이고 있다. 이를 통해 글로벌 K팝 팬들과 아티스트를 잇는 창구로 자리 잡으며, 국내외 유명 아티스트부터 할리우드 배우들까지 1theK를 찾아 글로벌 K팝 팬덤과 활발하게 소통을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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