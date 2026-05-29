성화정보텍, NC 다이노스 창원NC파크에 ‘스마트오더 및 QR오더앤페이’ 솔루션 공급

사진=성화정보텍

결제 솔루션 전문 기업 성화정보텍(대표 정해봉)이 프로야구 NC 다이노스의 홈구장인 창원NC파크에 스마트오더 및 QR오더앤페이 솔루션을 공급했다고 29일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 솔루션의 핵심은 관중의 대기 시간을 줄이는 데 있다. 기존에는 식음 매장 앞에 직접 줄을 서야 했지만 이제는 QR코드 스캔 한 번으로 메뉴 확인부터 주문·결제까지 한 번에 해결할 수 있다. 주문 완료 후에는 카카오톡 알림톡을 통해 음식 수령 안내를 받는 방식으로 경기 관람에 집중하면서도 편리하게 먹거리를 즐길 수 있다. 해당 서비스는 NC 다이노스 공식 모바일 앱 'NC DINOS'에서도 이용 가능하다.

성화정보텍은 이번 프로젝트를 통해 스포츠 구장 내 스마트 결제 솔루션 분야에서 의미 있는 레퍼런스를 추가하게 됐다. 앞서 한화생명 이글스파크를 시작으로 스포츠 구장 특화 결제 서비스를 선보인 이후 현재는 대전 한화이글스, 인천 SSG랜더스, 대전하나시티즌에 이어 NC 다이노스까지 주요 프로스포츠 구장으로 공급처를 넓히고 있다.

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NC 다이노스의 관계자는 “창원NC파크는 단순한 스포츠 관람을 넘어 다양한 체험을 할 수 있는 콘텐츠들이 접목된 체험형 구장으로 발돋움할 수 있도록 많은 시도를 하고 있다. 창원NC파크를 찾아 주시는 많은 팬들께 보다 편리한 서비스를 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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