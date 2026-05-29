베이비몬스터 로라·파리타, ‘SUGAR HONEY ICE TEA’ 비주얼 포토 공개

걸그룹 베이비몬스터가 멤버들의 새로운 비주얼을 연이어 공개하며 컴백 열기를 뜨겁게 끌어올리고 있다.

소속사 YG엔터테인먼트는 29일 공식 블로그를 통해 베이비몬스터의 새 디지털 싱글 [SUGAR HONEY ICE TEA]의 비주얼 포토(VISUAL PHOTO)를 전격 게재했다.

이번에 공개된 이미지에서는 앞서 첫 번째 주자로 나섰던 아사와 치키타에 이어, 두 번째 주자인 로라와 파리타의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 로라와 파리타는 직전 활동에서 선보였던 특유의 힙한 무드와는 또 다른 새로운 매력을 펼쳐낼 것을 예감케 하며 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

두 사람 모두 진주 목걸이로 포인트를 준 스타일링과 시크한 분위기의 대비가 돋보인다. 로라는 턱을 괸 채 부드러운 눈빛으로 자연스럽고 편안한 모습을, 파리타는 소프트 핑크톤 메이크업과 리본 디테일이 돋보이는 상의를 매치해 차분하면서도 몽환적인 아우라를 발산했다.

전날 아사의 모습과 함께 등장한 찻잔에 이어 이번에는 로라 앞에 애프터눈 티 소품이 놓여 있어 눈길을 끈다. 앞서 YG 측이 "무더위를 시원하게 날릴 베이비몬스터표 '서머송'이 될 것"이라고 예고한 만큼 이번 신곡을 통해 베이비몬스터가 어떤 콘셉트를 선보일지 관심이 쏠린다.

베이비몬스터의 새 디지털 싱글 'SUGAR HONEY ICE TEA'는 오는 6월 8일 0시 발매된다. 지난 4일 발매한 미니 3집 [춤 (CHOOM)]을 잇는 초고속 컴백으로 왕성한 활동을 이어가며 팬들의 사랑에 보답할 예정이다.

한편 베이비몬스터는 6월부터 서울과 일본 6개 도시(고베·후쿠오카·요코하마·치바·나고야·오사카), 아시아 8개 도시(마닐라·마카오·자카르타·방콕·쿠알라룸푸르·타이베이·싱가포르·홍콩), 오세아니아 3개 도시(오클랜드·멜버른·시드니) 등 총 18개 도시, 27회차 규모의 두 번째 월드투어를 진행한다. 이후 유럽, 북미, 남미 일정도 추가될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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