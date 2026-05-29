에스파표 ‘쇠콤달콤’ 레모네이드…뮤뱅서 무대 ‘최초’ 공개

에스엠엔터테인먼트 소속 그룹 에스파(aespa)가 정규 2집 ‘LEMONADE’(레모네이드)를 발매하고 강렬한 컴백 신호탄을 쏘아 올린다.

에스파는 오늘(29일) 오후 1시 각종 음악 사이트를 통해 정규 2집 ‘LEMONADE’의 전곡 음원을 공개한다. 이와 함께 타이틀곡 ‘LEMONADE’의 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 베일을 벗을 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 기대가 모이고 있다.

동명의 타이틀곡 ‘LEMONADE’는 강렬하고 트렌디한 신스 베이스 사운드가 중독성을 자아내는 일렉트로닉 댄스곡이다. 가사는 ‘If life gives you lemons, make lemonade’라는 속담을 소재로 삼아 에스파 세계관의 새로운 시즌을 암시한다. 동시에 ‘어떤 시련과 고난이 닥쳐와도 기회로 만들겠다’는 긍정적인 메시지를 에스파만의 개성으로 재치 있게 풀어낸 것이 특징이다.

함께 공개되는 뮤직비디오는 에스파의 평행 세계에 굴러 들어온 ‘레몬 버그’로 인해 발생하는 균열로 P.O.S(포스)가 열리는 이야기를 담았다. 이 통로를 넘나들며 자신들만의 방식으로 어두운 세계를 탈바꿈시키는 에스파의 모습을 시각화하여, 위기를 기회로 만드는 곡의 핵심 메시지를 효과적으로 전달한다.

신곡의 퍼포먼스 역시 눈길을 끈다. 간결하고 키치한 동작들로 구성되어 강한 중독성을 자아내며, 특히 반복되는 ‘I’ll make it lemonade’ 구간은 레몬을 짜는 듯한 모션의 포인트 안무로 표현해 보는 재미를 극대화했다. 이번 컴백 첫 무대는 오늘 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 통해 최초 공개된다.

에스파 멤버들은 이번 앨범에 대해 “시련을 레몬에 비유해 맛있는 레모네이드로 갈아 마시자는 앨범의 모토처럼, 저희 음악을 듣는 모든 분이 좋은 에너지를 얻어 가셨으면 하는 것이 최종 목표다”라고 진심 어린 소감을 전했다.

한편, 오늘 음반으로도 함께 발매되는 에스파의 정규 2집 ‘LEMONADE’에는 타이틀곡을 비롯해 지드래곤이 피처링으로 참여해 화제를 모은 선공개곡 ‘WDA (Whole Different Animal) (Feat.G-DRAGON)’ 등 총 10곡이 긴밀하게 수록됐다. 댄스, 록, 하이퍼 팝, 미디엄 템포의 R&B, 팝 록 등 다양한 장르를 아우르는 구성을 통해 에스파의 음악적 성장과 한층 견고해진 세계관을 동시에 만끽할 수 있을 전망이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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