네이마르, 종아리 부상으로 최대 3주 결장 전망…월드컵 1차전 출전 불투명

사진=AP/뉴시스

‘부상이 발목 잡나…’

네이마르가 네 번째 월드컵 출전을 앞두고 종아리 부상으로 쓰러졌다.

로이터통신은 29일 “브라질 축구대표팀 주치의 호드리구 라스마르가 네이마르의 오른쪽 종아리 부상 소식을 전했다”며 “단순 부종이 아닌 근육 2도 염좌 진단을 받았다. 회복까지 2~3주 걸릴 것으로 보인다”고 밝혔다.

이로써 네이마르는 브라질 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막 전 파나마, 이집트와의 두 차례 친선경기에 뛸 수 없게 됐다. 이 뿐만 아니다. 오는 6월14일 미국 뉴저지에서 열리는 모로코와의 조별리그 C조 1차전 경기 출전도 불투명하다.

앞서 네이마르는 북중미 월드컵 브라질 축구 국가대표팀 최종 명단에 당당히 이름을 올렸다. 대표팀 승선은 무려 2년 7개월 만이다. 바르셀로나, PSG 등에서 활약했으나 30대에 접어들면서 부상과 부진으로 하락세를 겪었다.

이후 네이마르는 월드컵 출전을 위해 자국 리그이자 친정팀인 산투스로 복귀했다. 네이마르는 2026시즌 건재함을 알렸고, 안첼로티 감독의 선택을 받았다. 2014 브라질, 2018 러시아, 2022 카타르 대회에 이어 개인 통산 네 번째 월드컵이다.

하지만 몸 상태에 의문부호가 뒤따랐다. 네이마르는 지난 17일 쿠리치바와의 브라질 세리에A 경기 도중 오른쪽 종아리 통증을 호소했다. 이후 데포르티보 쿠엔카와의 코파 수다메리카나 경기에도 결장했고, 대표팀 첫 소집 훈련에도 불참했다.

그럼에도 네이마르는 여전히 경기 흐름을 바꿀 수 있는 자원으로 평가받고 있다. 네이마르는 A매치 128경기에서 79골을 기록하고 있다. 브라질 축구 역사상 가장 많은 득점을 한 선수다. ‘축구 황제’ 펠레(77골)도 넘어섰다. 이번 월드컵에서 자신이 세운 기록을 깨뜨릴 수 있을지 지켜볼 일이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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