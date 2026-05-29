[푸디로그] ‘두쫀쿠’ 바삭함 만든 카다이프… 튀르키예 식탁에선 디저트 주인공

두바이초콜릿, 두바이 쫀득쿠키 열풍과 함께 국내 디저트 시장에서 낯선 식재료가 급부상했다. 바삭하게 씹히는 재미를 주는 ‘카다이프(Kadayıf)’다. ‘두쫀쿠’의 매력도 카다이프가 만든 식감에서 비롯됐다고 해도 과언이 아니다.

몰랐던 사실. 카다이프는 ‘두바이’라는 이름이 붙은 디저트다보니 중동권 재료로 여겨졌다. 하지만 국내에 들어오는 카다이프 상당수는 튀르키예산이다.

국내 디저트 씬에서 새로운 식감을 만들어낸 튀르키예산 카다이프 디저트의 매력을 알리는 시간이 열렸다. 유누스 엠레 튀르키예 문화원은 최근 튀르키예 미식주간을 맞아 ‘카다이프 디저트 워크숍: 튀르키예로 떠나는 달콤한 여행’을 운영했다. 주한 튀르키예 대사관 문화관광사무소와 유누스 엠레 튀르키예 문화원이 공동 주최했다.

민쉐리페 강사가 카다이프를 풀고 튀르키예 디저트를 만들 준비를하고 있다. 정희원 기자

◆두바이 초콜릿으로 뜬 카다이프, 튀르키예선 전통 디저트 재료

카다이프는 튀르키예에서 오랜 시간 디저트에 쓰인 재료다. 카다이프를 이루는 재료는 단순하다. 밀가루와 물, 소금 등을 바탕으로 만든 반죽을 실처럼 가늘게 뽑아 만든다. 생면처럼 부드러운 상태로 쓰거나, 말리거나 볶아 바삭한 식감을 살리기도 한다.

세라 일마즈 주한 튀르키예 대사관 문화관광사무소 주무관은 “한국에서 수입하는 대부분의 카다이프는 중동이 아닌 튀르키예산”이라며 “현지의 많은 업체들이 생·건조·로스팅 등 다양한 유형의 카다이프를 수출하고 있다”고 설명했다.

이어 “튀르키예와 중동 지역은 지리적으로 가까워 카다이프로 만드는 디저트 문화가 서로 영향을 주고받았다”며 “튀르키예에서 카다이프는 대중적인 디저트 재료로, 가정에서도 자주 만들어 먹는다”고 말했다.

민쉐리페 강사가 튀르키예식 디저트 카다이프 돌마스를 완성해 선보이고 있다. 정희원 기자

◆호두 품은 ‘카다이프 돌마’… 디저트 조연에서 주인공으로

이날 워크숍에서는 튀르키예 동부 에르주룸 지역의 전통 디저트인 ‘카다이프 돌마스(Kadayıf Dolması)’를 만들었다. 민쉐리페 강사가 어머니로부터 배운 레시피를 토대로 달콤 바삭한 튀르키예 디저트를 소개했다. 그동안 한국인에게 카다이프는 식감을 받치는 ‘킥’의 역할을 했다면, 돌마의 경우 카다이프 자체가 주인공이었다.

카다이프 돌마스 만드는 과정. 카다이프에 호두를 넣고 돌돌 말아준 뒤, 계란물을 묻히고 튀겨내 시럽에 담그면 완성이다. 정희원 기자

우선 카다이프를 길게 펼친 뒤 안에 호두를 넣고 돌돌 말아 달걀물을 입힌다. 마치 김밥을 말 듯 이를 호두가 빠지지 않게 굴려준다. 생각보다 모양을 잡기가 쉽지 않다.

잘 말아준 카다이프에 계란물을 적셔 기름에 노릇하게 튀긴다. 표면이 황금빛으로 변하면 꺼내준다. 피스타치오를 뿌린 뒤 레몬 향이 더해진 시럽을 입히면 완성. 바삭해진 카다이프에 시럽을 충분히 부어 두가지 식감을 즐길 수 있다.

민쉐리페 강사가 카다이프 돌마스 시연에 나서고 있다. 정희원 기자

◆퀴네페부터 무할레빌리까지… 튀르키예 식탁 위 다양한 카다이프

민쉐리페 강사는 “튀르키예에서는 지역마다 카다이프를 활용한 다양한 디저트를 만든다”고 설명했다.

우선 가장 잘 알려진 메뉴는 ‘퀴네페(Künefe)’다. 카다이프 사이에 무염 치즈를 넣고 구운 뒤 뜨거운 시럽을 부어 먹는다. 따뜻할 때 먹어야 치즈가 길게 늘어나고, 바삭한 카다이프와 부드러운 치즈의 대비가 살아난다. 하타이 지역을 대표하는 디저트로 꼽힌다.

‘에크멕 카다이프(Ekmek Kadayıfı)’는 빵에 시럽을 흡수시켜 먹는 디저트다. 카이막을 곁들여 강한 단맛을 부드럽게 잡는다. 여름철에 잘 어울리는 ‘무할레빌리 카다이프(Muhallebili Kadayıf)’는 바삭하게 구운 카다이프 사이에 우유 푸딩인 무할레비를 채워 차갑게 먹는다.

튤립 잔에 담긴 튀르키예식 홍차(왼쪽)과 튀르키예식 커피. 정희원 기자

◆달콤한 디저트 옆엔 늘 ‘차와 커피’가 있다

튀르키예 디저트를 이야기할 때 차와 커피를 빼놓기 어렵다. 이날 행사도 튀르키예식 홍차로 시작됐다. 튤립 모양의 전통 유리잔에 담긴 진한 홍차는 튀르키예에서 ‘손님을 맞이하는 방식’에 가깝다고 한다.

부스라 카라테페 주한 튀르키예 대사관 문화관광 참사관은 “튀르키예에서는 슬플 때도 차를 마시고, 기쁠 때도 차를 마신다”고 말했다. 어딜 가도 찾아도 차를 내주는 일이 자연스럽고, 가족·친구·이웃이 차를 나누며 대화하는 문화가 일상에 깊게 자리 잡고 있다는 설명이다.

튀르키예의 차 문화는 2022년 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재됐다. 리제, 트라브존, 아르트빈 등 흑해 지역은 대표적인 차 산지로 알려져 있다.

민쉐리페 강사가 터키식 커피 시연에 나서고 있다. 정희원 기자

커피 문화도 깊다. 민쉐리페 강사는 전통 제즈베(cezve·구리 소재 커피포트)에 곱게 간 커피 가루와 물을 넣고 천천히 끓이는 튀르키예식 커피를 시연했다. 커피 위에 생기는 거품은 잘 만든 커피를 판단하는 중요한 요소로 여겨진다.

튀르키예 커피 문화 역시 유네스코 인류무형문화유산에 등재돼 있다. 우선 물을 먼저 마셔 입안을 정돈한 뒤 커피의 향을 즐긴다. 로쿰이나 디저트와 함께 즐기면 된다. 컵 바닥에 남은 커피 가루 모양으로 점을 보는 문화도 독특하다. 튀르키예에는 “커피 한 잔의 인연은 40년의 우정을 만든다”는 속담이 있다고 한다. 이는 튀르키예에서 커피가 관계와 환대를 상징하는 음료임을 보여준다.

세라 일마즈 주한 튀르키예 대사관 문화관광사무소 주무관이 카다이프를 활용한 튀르키예식 디저트의 종류에 대해 설명하고 있다. 정희원 기자

◆‘헤리티지 테이블’에 담긴 튀르키예의 맛과 환대

튀르키예는 전통 음식 문화와 지속가능한 식문화를 세계에 소개하기 위해 매년 ‘튀르키예 미식 주간(Turkish Cuisine Week)’을 운영한다. 튀르키예는 유럽과 아시아가 만나는 지리적 배경 속에서 지역별 식재료와 조리법, 향신료 문화가 발달했다. 재료를 남김없이 활용하는 조리 방식도 오래전부터 이어져 왔다. 계절 식재료와 지역 향토 음식, 허브와 향신료를 활용한 균형 잡힌 풍미는 현대 미식 산업이 주목하는 ‘지속가능성’과도 맞닿아 있다.

올해 5회째를 맞는 튀르키예 미식 주간의 공식 테마는 ‘헤리티지 테이블(The Heritage Table, 유산의 식탁)’이다.

부스라 카라테페 주한 튀르키예 대사관 문화관광 참사관이 튀르키예 미식주간 운영 취지를 설명하고 있다. 정희원 기자

튀르키예 문화관광부는 이번 테마를 통해 튀르키예 요리를 이주, 공동체, 전통 의례를 거쳐 형성된 살아있는 문화유산으로 조명한다는 방침이다. 올해 대표 메뉴로는 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 ▲케슈케크(Keşkek) ▲바클라바(Baklava) ▲만트(Mantı) ▲돌마(Dolma) ▲헬바(Helva) 다섯 가지가 선정됐다.

세라 일마즈 주무관은 “튀르키예는 차, 와인, 치즈 등 미식 문화를 중심으로 한 체험형 관광 콘텐츠가 다채롭다”며 “미식과 관광, 문화 콘텐츠를 통해 한국과 튀르키예 간 교류를 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

TIP. 차밭, 와이너리, 치즈까지… 취향따라 떠나는 튀르키예 미식여행 튀르키예는 미식을 여행 콘텐츠로 확장하고 있다. 대표적으로 ‘미식 루트’를 꼽을 수 있다. ▲흑해 지역의 차밭을 따라가는 ‘튀르키예 차 루트’ ▲아나톨리아 포도원과 와이너리를 둘러보는 ‘와인 루트’ ▲동부 카르스 지역의 전통 치즈 생산지를 찾는 치즈 루트가 유명하다. 차 루트는 리제와 트라브존, 아르트빈 등을 중심으로 이어진다. 여행객은 차밭과 찻집을 오가며 튀르키예 차 문화를 체험할 수 있다. 와인 루트는 우를라, 카파도키아, 트라키아, 보즈자아다, 메소포타미아 등으로 이어진다. 튀르키예는 다양한 토착 포도 품종을 보유한 포도 생산국으로, 지역 음식과 와인의 페어링도 여행의 일부가 된다. 카르스 치즈 루트는 치즈 시식과 역사 유적지 탐방을 함께 묶는다. 카르스 그뤼예르 등 전통 치즈가 지역의 기후와 목축 문화, 숙성 방식 속에서 어떻게 만들어지는지 보여주는 코스다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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