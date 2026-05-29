[홍명보호 특명⑤] 조별리그 생존 열쇠… 시크-히메네스-포스터 봉쇄하라

체코 공격수 파트리크 시크. 사진=AP/뉴시스

한국엔 손흥민(LAFC)이라는 구심점이 있듯, 상대들도 저마다 ‘믿는 구석’이 있다.

48개국 체제로 열리는 2026 북중미 월드컵, 홍명보호의 목표는 한층 선명해졌다. 조 3위에도 다음 토너먼트 진출 가능성이 열려 있지만, 안정적인 생존을 위해선 조 2위 이상의 성적표를 내야 한다.

A조서 맞붙게 될 체코와 멕시코, 남아프리카공화국을 상대로 확실한 승점 계산이 필요할 터. 이 셈법을 유리하게 만들 열쇠는 상대 핵심 자원 봉쇄에 있다.

‘요주의 인물’들로 시선이 쏠린다. 이 가운데 체코 파트리크 시크(레버쿠젠), 멕시코 라울 히메네스(풀럼), 남아공 라일 포스터(번리) 등은 한국 축구 국가대표팀이 반드시 피치 위에서 묶어야 할 경계 대상으로 꼽히고 있다.

◆체코

첫 상대 체코는 2006 독일 월드컵 이후 20년 만에 본선 무대를 밟는다. 힘과 높이, 세트피스가 뚜렷한 무기다. 장신 자원이 많은 만큼 공중볼 싸움과 문전 혼전이 변수다.

간판스타는 역시 시크다. 빠른 발에 191㎝ 신장을 활용한 제공권까지 갖춘 스트라이커다. 2023∼2024시즌 레버쿠젠의 분데스리가 무패 우승 멤버로 주목받았고, 레버쿠젠서만 6시즌 동안 210경기 103골을 터뜨렸다. 대표팀에서도 52경기 25골을 기록했다.

공격형 미드필더 파벨 슐츠(올랭피크 리옹)의 지원사격도 빼놓을 수 없다. 리옹 합류 이후 곧바로 핵심 자원으로 올라섰고, 지난 시즌 42경기 15골 10도움을 올렸다. 2선과 3선을 오가며 기회를 만드는 자원이다.

멕시코 라울 히메네스. 사진=AP/뉴시스

◆멕시코

2차전 상대 멕시코는 A조 최대 고비로 꼽힌다. 개최국 이점, 홈 팬의 열기, 과달라하라 고지대 환경이 모두 부담이다. 특유의 강한 압박과 빠른 전환으로 상대를 불편하게 만든다.

최전방의 라울 히메네스가 껄끄럽다. 1991년생 라울은 손흥민보다 한 살 많은 베테랑이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)서 오랜 기간 활약했고, A매치 경력만 125경기에 달한다. 골문 앞 노련함은 여전히 위협적이다.

또 다른 히메네스도 있다. 2001년생 산티아고 히메네스(AC밀란)는 이강인(PSG)과 동갑내기 젊은피다. 직전 시즌 이탈리아 세리에A서 0골(2도움)에 그쳤지만, 경계를 늦출 순 없다. 두 히메네스는 지난해 9월 한국과의 평가전서 나란히 골맛을 봤다. 한국은 라울에게 선제골, 산티아고에게 후반 추가시간 동점골을 내주며 2-2로 비겼다.

◆남아공

최종전 상대 남아공은 이번 대회 한국과 A매치 첫 맞대결을 앞두고 있다. 28일 발표된 월드컵 최종명단 26명 중 19명을 자국 리그 선수로 채웠다. 유럽 빅리그 소속은 없지만, 조직력과 저돌성은 무시할 수 없다는 평가다.

공격수 포스터를 조심해야 한다. 지난 시즌 EFL 챔피언십 강등의 아픔을 겪었지만, EPL 무대서 3골 2도움을 작성했다. 대표팀 유니폼을 입으면 존재감이 더 커진다. A매치 26경기 10골을 넣었다. 빠른 주력에 동료들을 살리는 연계 능력도 갖췄다.

중원에선 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)가 핵심이다. 최근 2025∼2026시즌 아프리카축구연맹(CAF) 챔피언스리그 결승 2차전서 동점골을 넣어 소속팀 우승에 힘을 보탰다. 영국 매체 가디언은 그를 콕 집어 “남아공의 공수를 조율할 것”이라고 내다봤다.

남아프리카공화국 라일 포스터. 사진=AP/뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]