‘박성광♥’이솔이, 비키니 입고 뽐낸 건강미…물오른 비주얼 눈길 [스타★샷]

사진 = 이솔이 SNS 계정

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 탄탄한 비키니 몸매를 공개하며 근황을 전했다.

이솔이는 28일 자신의 SNS에 “혈당컷 없었으면 비키니 못 입었을 듯. 예쁜 언니 너무 많다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이솔이 SNS 계정

사진 = 이솔이 SNS 계정

공개된 사진 속 이솔이는 화이트 비키니를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있다. 자연스러운 분위기 속에서도 늘씬한 비율과 탄탄한 몸매가 돋보이며 시선을 사로잡았다.

특히 군더더기 없는 바디라인과 건강미 넘치는 매력이 눈길을 끌었다. 여유로운 미소와 자신감 있는 포즈가 어우러지며 청량한 분위기를 자아냈고, 꾸준한 자기관리로 완성된 탄탄한 실루엣 역시 감탄을 불렀다.

한편 이솔이는 개그맨 박성광과 2020년 결혼했다. 두 사람은 SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다. 이솔이는 지난해 여성암 투병 사실을 고백하며 수술과 항암 치료를 받았다고 밝혀 많은 응원을 받기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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