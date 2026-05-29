[홍명보호 특명②] ‘찜통더위 vs 폭우’ 날씨도 변수다…하이드레이션 브레이크 활용법도 중요

사진=대한축구협회 제공

‘날씨 너마저….’

북중미 월드컵 무대, 변수는 한두개가 아니다. 고지대와 공인구에 이어 날씨까지 걱정이다. 한국 축구대표팀이 찜통더위에 대비 중인 가운데, 멕시코에 우기가 겹쳐 우려가 커진다. 수중전 대비는 물론 ‘하이드레이션 브레이크’ 활용법도 더 중요해지는 흐름이다.

훈련이 끝나면 냉수가 아닌 온수에 몸을 담근다. 미국 유타주 솔트레이크시티서 훈련 중인 한국 축구대표팀의 모습이다. 일반적으로 운동선수는 훈련과 경기 후 냉수로 체온을 낮춘다. 하지만 대표팀 사전 캠프에선 다르다. 멕시코의 높은 기온을 대비하기 위해 훈련 후 개인 욕조에서 약 40도의 온수에 10분 정도 몸을 담그고 있다.

한국이 조별리그를 치를 멕시코의 6월은 찜통더위가 예상된다. 보통 과달라하라는 낮 최고기온이 30도까지 오르고, 3차전이 열릴 몬테레이는 35도에 육박한다. 하지만 한국의 사전 캠프지인 솔트레이크시티는 아침저녁으로 15도 안팎까지 떨어져 비교적 선선하다. 온수로 멕시코의 더위를 미리 대비하는 모습이다.

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최악의 시나리오도 다가오고 있다. 바로 ‘수중전’이다. 멕시코의 우기는 보통 5월 말부터 시작돼 10~11월까지 이어진다. 월드컵과 겹친다. 실제로 최근 엘 오시덴탈 등 멕시코 현지 매체 보도에 따르면 과달라하라시와 지역 소방방재 당국은 월드컵 기간 우기에 대한 비상 대응 체계 점검에 돌입했다.

한국 조별리그 경기는 보통 현지 저녁 시간대에 편성돼 있다. 우기 기간 과달라하라와 멕시코시티 일대는 낮 동안 고온다습한 날씨가 이어지다, 오후 늦게부터 저녁 사이 강한 스콜성 폭우가 쏟아지는 경우가 많다. 수중전 가능성이 높아지는 배경이다.

폭우가 쏟아지면 체력 부담은 더 커지고 세밀한 전술 전개도 어려워진다. 엄청난 폭우에 경기 결과가 달라진 역사도 있다. 1974 서독 월드컵 준결승 서독과 폴란드의 경기서 서독이 1-0으로 승리했다. FIFA는 “폭우로 인해 물이 고인 잔디가 폴란드 특유의 빠른 전개를 어렵게 만들었다”며 당시 경기 환경이 “서독에 더 유리하게 작용했다”고 설명한 바 있다.

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기후 변수 대비책과 함께 ‘하이드레이션 브레이크’의 중요성도 커진다. 이번 월드컵에 적용되는 규정으로, 전·후반 약 22분 시점에 3분 휴식이 주어진다. 단순 수분 보충 시간이 아니다. 전술 재정비로 판도를 바꿀 수 있는 시간이다. 지난 3월 코트디부아르전(0-4)에서 홍명보 감독은 제대로 활용하지 못한 바 있다. 하지만 상대는 달랐다. 휴식 이후 전술 수정으로 한국 수비를 공략했다. 홍 감독도 이번 본선에선 보다 똑똑하게 활용해야 한다.

농구에선 이미 익숙한 장면이다. 농구는 작전타임 같은 2분의 시간으로도 흐름을 뒤바꾼다. 한 프로농구 감독은 “짧은 시간에 전략적인 변화를 가져가기 위해선 수정 전술에 대한 준비가 돼 있어야 한다”면서 “간단명료한 설명이 중요하다. 잘못된 점을 나열하는 데 시간을 뺏겨선 안 된다. 가장 중요한 건 다음에 해야 할 변화”라고 조언했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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