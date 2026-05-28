그룹 포레스텔라 조민규가 발가락 골절로 수술을 받았다.

소속사 비트인터렉티브는 27일 공식 소셜미디어를 통해 "조민규가 지난주 집에서 발생한 예상치 못한 사고로 발 부위를 다쳤다. 정밀 검사를 받은 결과 새끼발가락 골절 진단을 받았다”고 밝혔다.

이어 “이후 의료진 판단에 따라 수술을 진행했으며 현재는 안정을 취하고 회복에 집중하고 있다"고 전했다.

그러면서 "의료진은 향후 약 4~6주간 깁스 및 안정이 필요하다는 소견을 전달했다"며 "당사는 아티스트의 건강과 회복 상태를 최우선으로 고려해 예정된 스케줄에 참여할 예정"이라고 설명했다.

소속사 측은 "다만 회복 기간 동안 깁스를 착용한 상태로 무대에 오르게 되며, 일부 퍼포먼스 진행에는 제한이 있을 수 있는 점 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다"고 했다.

아울러 "갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드리게 된 점 진심으로 사과드린다"며 "당사는 조민규가 충분한 회복을 통해 건강한 모습으로 팬 여러분과 다시 함께할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편 포레스텔라는 지난달부터 콘서트 '더 레거시: 심포니' 전국 투어를 진행 중이다.

<뉴시스>

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