‘나솔’ 23기 옥순, 31기 왕따 논란에 의미심장 발언…“똑같구나”

사진 = 23기 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로’ 23기 옥순이 최근 불거진 31기 왕따 논란과 관련해 자신의 생각을 밝혔다.

옥순은 28일 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답 시간을 가졌다. 이날 그는 “지금 31기 ‘나는 솔로’를 보며 어떤 생각이 드냐”는 질문에 “똑같구나”라고 답해 눈길을 끌었다.

이어 옥순은 “그때 일은 다 잊고 잘 지내보려고 했던 노력, 싸늘함의 원인을 나에게서 찾고 먼저 다가가고 모임도 나가보고 사진도 찍고 했지만 결국”이라고 털어놨다.

또 “누가 제가 행복하다고 했던가요, 시청자분들의 위로와 강님(미스터강)의 사랑으로 버티고 있는 것뿐”이라고 솔직한 심경을 전했다.

그러면서 “‘나는 솔로’ 애청자로서 라이브 방송도 봤다”며 “저는 단단해지지 않으면 무너질 것 같아서 단단한 척했다”고 덧붙였다

앞서 최근 방송된 ‘나는 솔로’ 31기에서는 일부 여성 출연자들이 순자를 따돌리는 듯한 모습과 뒷담화 장면 등이 전파를 타며 시청자들의 비판을 받았다.

이후 방송 직후 진행된 라이브 방송에서 순자는 “내가 이 집단 안에서 불편한 존재가 됐다고 느꼈다”고 밝혔다. 이어 “정희와 관계는 풀었지만 다른 멤버들의 사과는 진정성이 없다고 판단해 받지 않았다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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