한유정, 숏폼 드라마 ‘재벌 2세 그녀가 천재?!’서 빛난 존재감

[사진제공=케이하트엔터테인먼트 제공]

배우 한유정이 숏폼 드라마 ‘재벌 2세 그녀가 천재?!’에 출연해 성공적인 시청자 눈도장을 찍었다.

지난 20일 숏폼 플랫폼 드라마박스를 통해 공개된 ‘재벌 2세 그녀가 천재?!’는 경북 청송군의 한 보육원에서 성장한 박승지(서하정 분)가 역경을 딛고 성장해가는 과정을 그렸다.

어린 시절부터 새벽마다 문제집을 풀며 한국대 법대에 진학해 검사가 되는 꿈을 품고 살아가던 박승지는 우연한 사고를 계기로 자신이 세원그룹 재벌 김도현(공형진 분)의 진짜 친딸이라는 출생의 비밀을 마주한다. 가족들의 냉대와 가짜 딸 김유진의 끊임없는 방해 속에서 운명을 개척해 나간다.

한유정은 여자 주인공 서하정과 고아원에서 함께 자란 가족 같은 존재 김영희 역을 맡았다. 영희는 누구보다 가까운 자리에서 박승지를 응원하고 지켜주는 인물이다. 힘겨운 상황 속에서도 흔들리지 않는 따뜻함과 진심 어린 위로를 보여줬다. 한유정은 섬세한 감정 연기와 자연스러운 표현력으로 캐릭터의 따뜻한 면모를 현실감 있게 그려냈다.

한유정은 “영희는 단순한 친구를 넘어 가족 같은 마음으로 박승지를 지켜주는 인물이라 캐릭터의 진심을 표현하는 데 집중했다”며 “짧은 호흡의 숏폼 드라마였지만 많은 감정과 서사를 담고 있는 작품이라 더욱 애정을 가지고 촬영했다”고 소감을 밝혔다.

이어 “현장 분위기도 정말 따뜻했고 함께한 배우들과 이창우 감독님, 스태프들 덕분에 많이 배우면서 촬영할 수 있었다”며 “시청자분들도 영희의 진심 어린 응원과 따뜻한 마음을 함께 느껴주셨으면 좋겠다”고 성원을 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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