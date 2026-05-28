이수빈, 결혼식 소감 밝혔다…“꿈을 꾼 듯한 날이었다”

사진 = 이수빈 SNS 계정

배우 이수빈이 결혼식 이후 벅찬 소감을 전했다.

이수빈은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 “일생에 이렇게 행복한 감정이 가득한 날이 또 있을까 싶은 날을 보냈다”며 장문의 글과 함께 웨딩드레스를 입은 사진을 공개했다.

그는 “마치 꿈을 꾼 듯한 날이었다”며 “더운 날씨에도 소중한 시간 내어 귀한 발걸음 해주신 모든 분들과 바쁜 와중에도 축하를 보내주신 모든 분들께 감사하다는 인사를 꼭 전하고 싶었다”고 인사를 전했다.

이어 “시간이 걸리더라도 한 분 한 분 잊지 않고 감사 전하도록 하겠다”며 “다시 한번 축복해 주신 모든 분들 감사하다. 소중하게 열심히 잊지 않고 살아가겠다”고 덧붙였다.

앞서 이수빈은 지난 23일 “누구보다 제 편이 되어주며 제 미래도 과감히, 때로는 즐겁게 그려볼 수 있도록 응원해주는 사람이 생겼다”며 결혼 소식을 직접 알렸다.

이수빈은 지난 25일 서울 내곡동 보넬리가든에서 야외 결혼식을 올렸으며, 뮤지컬 배우 민경아와 박강현이 축가를 맡아 두 사람의 앞날을 축복했다.

한편 이수빈은 2001년 KBS 1TV 드라마 ‘TV소설 새엄마’로 데뷔했다. 이후 다양한 작품에서 활동을 이어왔으며, 최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘원더풀스’에 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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