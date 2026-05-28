‘심우면 연리리’ 이수경, 남권아와 은밀한 만남…“새로운 선택 펼쳐진다”

‘심우면 연리리’ 이수경이 위기를 맞으면서 인물들 사이 관계가 요동친다.

28일 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 10회에서는 남혜선(남권아 분)이 조미려(이수경 분)를 위해 연리리 부녀회를 긴급 소집한다.

지난 방송에서 조미려는 성지천(이진우 분)의 의대 자퇴 이후 집을 나갔다가 다시 가족의 곁으로 돌아왔다. 그러나 이후 조미려 앞으로 빚 독촉 법원 등기가 도착해 불안감을 높였다.

본방송을 앞두고 공개된 스틸컷에는 누군가를 피해 성지상(서윤혁 분), 성지구(양우혁 분)와 함께 급히 몸을 숨기는 조미려의 모습이 담겼다. 초조한 표정으로 주변을 살피는 조미려에게서 심상치 않은 분위기가 감지된다.

조미려는 이 같은 상황을 성태훈(박성웅 분)에게 말하지 못한 채 혼자 전전긍긍한다. 그녀를 찾아온 이들은 과연 누구일지, 조미려는 어떤 말 못할 사연을 감추고 있는지 주목된다.

남혜선은 조미려의 수상한 움직임을 눈치채고 조용히 도움을 주기 시작한다. 남혜선은 여유로운 태도를 유지하며 집 앞까지 들이닥친 이들을 상대로 신경전을 벌인다. 연리리 권력 1위, 비선 실세 부녀회장 남혜선의 남다른 포스와 이들을 상대하는 대처 방식은 보는 재미를 더한다.

남혜선을 필두로 연리리 부녀회는 조미려를 둘러싼 소문을 확인하기 위해 긴급히 모여 상황을 예의주시한다. 부녀회원들은 심각한 표정으로 이야기를 나누고, 조미려 역시 회의에 참석한다. 이들이 한자리에 모인 이유가 무엇일지, 성가네 이야기가 흥미진진하게 펼쳐질 예정이다.



제작진은 “조미려의 위기를 계기로 부녀회를 비롯한 인물들 사이의 관계에도 변화가 이어지게 된다. 특히 부녀회장 남혜선을 중심으로 새로운 선택들이 펼쳐질 전망이다. 조미려가 어떤 방법으로 빚을 해결할지 지켜봐 달라”고 관전 포인트를 전했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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