윤산하, 7월 4·5일 솔로 팬콘 연다…‘JUST, NO REASON’ 포스터 공개

가수 윤산하가 7월 단독 팬콘을 확정했다.

28일 판타지오에 따르면 윤산하는 오는 7월 4일과 5일 양일간 서울 광진구 티켓링크 1975 씨어터에서 단독 팬콘 '2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON]'(2026 윤산하 팬콘 [저스트 노 리즌])을 개최한다.

매년 새로운 콘셉트와 차별화된 연출을 선보여온 윤산하는 이번 팬콘을 통해 한층 성숙해진 음악성과 무대 매력을 발산하며 자신의 이미지를 팬들에게 더욱 강렬하게 각인시킬 예정이다. 여기에 다수의 공연 경험과 활발한 활동으로 체득한 아티스트로서의 내공을 팬콘 현장에서 마음껏 발휘할 계획이다.

윤산하가 2024년 ‘Dusk Till Dawn’(더스크 틸 던), 2025년 ‘PRISM : from Y to A’(프리즘 : 프롬 와이 투 에이)에 이어 3년 연속으로 개최하는 솔로 팬콘이다.

최근 발매된 미니 3집 앨범명 ‘NO REASON’을 공연 타이틀로 내세웠다. ‘설명이 필요 없는, 윤산하 그 자체의 자신감’이라는 의미를 담고 있다. 윤산하는 이번 무대를 통해 타인의 시선이나 틀에 규정된 모습이 아닌, 아티스트로서의 본질적인 모습을 보여줄 예정이다.

공식 SNS를 통해 팬콘 개최 소식을 알리는 포스터 이미지에는 윤산하가 아날로그 TV 사이에서 헤드폰을 착용하고 감각적인 아우라를 발산하는 모습이 담겼다. TV 화면에는 윤산하의 비주얼과 더불어 익살스러운 캐릭터가 단편적으로 등장해 이목을 사로잡는다.

지난 20일 ‘NO REASON’을 발매한 윤산하는 아티스트로서 주체적인 시선과 한층 업그레이드된 자신감을 담아낸 타이틀곡 ‘IDK ME’로 활동 열기를 이어가고 있다.

팬콘에서 윤산하는 미니 3집 신곡은 물론, 색다른 퍼포먼스와 다채로운 구성으로 ‘윤산하 그 자체’의 매력을 더욱 선명하게 각인시킬 예정이다. 탄탄한 음악적 역량과 팬들과의 가까운 소통 역시 관객들에게 ‘윤산하’라는 하나의 장르를 오래도록 간직하고 싶게 만드는 특별한 순간을 선사할 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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