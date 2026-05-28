파워블레이드 삼관마 탄생 예고…박태종 통산 2000승 고지

봄 경마의 절정은 5월이다. 정확히 10년 전인 2016년 5월의 렛츠런파크 서울은 유난히 뜨겁게 달아올랐다. 한 마리 경주마가 더비의 결승선을 가르며 9년 만의 삼관마 탄생을 예고했고, 한 노장 기수는 아무도 밟지 못한 2000승의 정상에 올랐다. 그 사이 황태자라 불리던 한 기수는 장거리 무대에서 또 하나의 트로피를 들어 올렸다. 한국마사회는 ‘한국경마 타임캡슐’을 통해 의미 있는 순간들을 돌아보고자 한다.



◆파워블레이드, 삼관의 두 번째 관문을 넘다

2016년 5월15일 코리안더비에서 우승을 차지한 파워블레이드와 김용근 기수.

코리안더비(GⅠ, 1800m)는 한국 경마의 봄을 대표하는 경주다. 3세마 최고의 영예를 건 트리플크라운 두 번째 관문으로, 한 해의 세대 챔피언을 가리는 무대다. 트리플크라운 시리즈의 첫 관문인 4월의 KRA컵 마일을 제압한 말은 ‘파워블레이드’였다. 씨수마 ‘메니피’의 자마로 전년도 브리더스컵 대상경주를 우승하며 일찌감치 주목받았다.



5월15일, 대망의 2관문 제19회 코리안더비에서도 1분52초1의 더비 신기록을 작성하며 정상에 올랐다. 파워블레이드는 그해 7월 농림축산식품부장관배마저 우승하며 9년 만의 삼관마이자 첫 통합 삼관마로 등극하게 된다.



◆‘경마대통령’ 박태종, 2000승 고지에 서다



2016년 5월21일 렛츠런파크 서울에서

박태종 기수가 2000승 달성 직후 오픈 카 퍼레이드에서 팬들에게 인사를 건네고 있다.

박태종 기수는 경주마 ‘강호천년’과 함께 한국 경마 최초 통산 2000승을 달성했다. 그가 결승선을 가른 그 순간 경마장 전체가 들썩였다. 한국경마기수협회는 2000승 달성을 기념해 70돈 황금채찍을 선물했다. 당시 박 기수는 “힘이 있는 한 끊임없이 경주에 출전하는 것이 목표”이라고 눈빛을 번뜩였다.



빈말이 아니었다. 박 기수는 2019년 12월 2100승을, 2022년 3월에는 2200승을 달성했다. 지난해 12월 정년 은퇴할 때까지 통산 2249승, 대상경주 48회 우승, 최우수 기수 5회 수상이라는 기념비를 세웠다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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