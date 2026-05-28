판타스틱밸류 ‘봄의 여왕’ 도전…퀸즈투어 S/S 시리즈 최종장

‘판타스틱밸류’가 봄의 여왕 자리를 차지할까.



‘퀸즈투어(Queens Tour) S/S(상반기) 시리즈’의 마지막 관문에 시선이 쏠린다. 오는 31일 한국마사회 렛츠런파크 부산경남에서 6경주(출발시각 오후 4시5분), 제19회 KNN배(G3, 1600m, 총상금 5억원) 대상경주로 펼쳐진다.

판타스틱밸류와 보령라이트퀸, 라온포레스트(왼쪽부터)가 오는 31일 한국마사회 렛츠런파크 부산경남에서 6경주로 열리는 퀸즈투어 S/S 시리즈 최종 관문에서 정상을 노린다. 한국마사회 제공

이번 경주 결과에 따라 시리즈 누적 승점이 가장 높은 경주마가 올해 상반기 ‘퀸즈투어 최우수마’의 영예를 안게 된다. 현재 시리즈 누적 점수 1위는 지난 4월 2관문 뚝섬배(G2)에서 깜짝 우승을 차지하며 600점을 획득한 판타스틱밸류다. 지난 3월 1관문 동아일보배에서 정상에 올랐던 ‘라온포레스트’와 1, 2관문 모두 2위를 차지했던 ‘보령라이트퀸’이 각각 500점으로 맹렬히 추격하고 있다. 이번 대상경주 결과에 따라 순위가 완전히 뒤바뀔 수 있다.



◆[부경] 판타스틱밸류(16전 6/4/0, 레이팅83, 한국, 암, 4세, 갈색, 부마: 어플릿익스프레스, 모마: 유니언벨, 마주: 무지개렌트카, 조교사: 임금만, 기수: 송경윤)



누적 승점 1위로 판도를 뒤흔든 주인공이다. 1관문 동아일보배에서 9위에 머물며 아쉬움을 삼켰으나, 이어진 2관문 뚝섬배에서 단승식 72.2배라는 놀라운 배당률을 터뜨리며 막판 짜릿한 역전 우승을 일궈냈다. 1관문에서 송경윤 기수와 처음 합을 맞춘 판타스틱밸류는 2관문에서 환상의 호흡을 자랑하며 기대감을 끌어올렸다. 이번 경주는 송 기수와 세 번째로 호흡을 맞추는 만큼 한층 더 안정적이고 폭발적인 기량을 보여줄 것으로 기대된다.



◆[부경] 보령라이트퀸(19전 4/3/4, 레이팅95, 한국, 암, 4세, 갈색, 부마: 록밴드, 모마: 야호프레즈, 마주: 최원길, 조교사: 김길중, 기수: 정도윤)



올해 퀸즈투어 시리즈에서 가장 안정적인 전력을 자랑했다. 1, 2관문 모두 2위에 오르며 누적 승점 공동 2위를 달리고 있다. 만년 2인자라는 꼬리표가 달렸지만, 체중 관리에 집중하며 반전을 노리고 있다. 애초 500㎏에 육박하던 거구였으나, 점진적으로 마체중을 감량하며 최적의 상태로 맞춰가고 있다.



◆[서울] 라온포레스트(32전 7/6/6, 레이팅108, 한국, 암, 6세, 회색, 부마: 한센, 모마: 라온나리, 마주: 라온랜드(주), 조교사: 박종곤, 기수: 조재로)



KNN배 디펜딩 챔피언 ‘라온포레스트’가 다시 한 번 왕좌에 도전한다. 1관문 동아일보배에서 정상에 오르긴 했지만, 이 경주를 제외하고 지난해 10월부터 최근까지 출전한 경주에서 모두 3∼4위에 머물렀다. 2관문 뚝섬배에서도 3위를 기록한 바 있다. 반등의 여지는 충분하다. 이번 경주는 1600m로 라온포레스트의 주력 거리다. 라온포레스트가 정상에 오르면 역대 2번째 2년 연속 우승 기록을 세운다.



◆[서울] 글라디우스(22전 6/5/3, 레이팅104, 한국, 암, 5세, 회색, 부마: 보이즈앳토스코노, 모마: 사제불이, 마주: 김기종, 조교사: 강성오, 기수: 임기원)



1, 2관문에서 4위에 그치며 퀀즈투어 경쟁에서 다소 멀어져 있다. 다만 높은 레이팅(104)이 증명하듯 탄탄한 전력을 갖췄다. 대상경주에서 제 기량을 발휘하지 못하고 있지만, 중거리에 특화된 마필이라는 점에서 시선을 모은다. 2관문 1800m 경주와 달리 이번 경주는 1600m로 치러진다는 점에 주목할 필요가 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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