안예은, 이정현과 MV 호흡…새 앨범 '그렇게 나쁘진 않을걸' 오늘(28일) 발매

가수 안예은이 뮤직비디오에서 배우 이정현과 호흡을 맞추며 새새 정규 앨범 발매에 대한 기대감을 높였다.

지난 27일 안예은의 공식 유튜브 채널에는 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'의 타이틀곡 'DENY'의 두 번째 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

영상 속 안예은은 샛노란 단발머리와 짙은 스모키 메이크업으로 멈춰 선 자동차에 몸을 기댄 채 등장했다. 이내 운전석에 있던 배우 이정현이 차량 밖으로 필사적으로 빠져나오다 바닥에 쓰러져 극도의 공포에 휩싸인 모습을 보였다.

‘그렇게 나쁘진 않을걸’은 안예은이 2023년 2월 발매한 정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 정규 앨범이다. 신곡 9곡과 미발매곡 포함 기존 곡들을 새롭게 녹음한 8곡까지 총 17곡이 2CD로 구성됐다. 안예은이 전곡 작사, 작곡을 맡았다.

앨범은 28일과 6월 18일 두 차례에 걸쳐 순차 발매된다. 이어 오는 30일에는 '뷰티풀 민트 라이프 2026(Beautiful Mint Life 2026)' 무대에 오른 뒤 데뷔 10주년을 기념해 6월 20~21일 단독 콘서트 '겹경사'를 개최하는 등 열일 행보를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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