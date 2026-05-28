송해나, 블랙 비키니로 뽐낸 건강미…발리서 힐링 만끽 [스타★샷]

사진 = 송해나 SNS 계정

모델 겸 방송인 송해나가 발리에서의 여유로운 휴가 근황을 공개했다.

송해나는 28일 자신의 SNS에 “SO HAPPY”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송해나는 지인과 함께 발리로 여행을 떠나 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 쇄골 아래 별 모양 타투가 드러나는 블랙 비키니를 착용한 송해나는 물 속에서 힐링 가득한 순간을 만끽했다.

사진 = 송해나 SNS 계정

특히 환한 미소와 자연스러운 분위기에서 일상에서 벗어난 편안함이 고스란히 느껴져 보는 이들에게도 기분 좋은 에너지를 전한다. 푸른 바다와 이국적인 풍경 또한 어우러져 시선을 사로잡았다.

한편 송해나는 ‘도전! 수퍼모델 코리아 2’를 통해 얼굴을 알리며 모델로 데뷔했다. 이후 다양한 예능 프로그램에서 활약 중이며, 현재 ‘나는 SOLO’, ‘신랑수업’ 등의 진행을 맡아 시청자들과 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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