원위, 오늘(28일) '엠카' 출격…‘이카루스’ 무대 최초 공개

'대세 밴드' ONEWE(원위)가 ‘엠카운트다운’을 시작으로 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

원위는 28일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 싱글 2집 '點 : The Quiver'(점 : 더 퀴버)의 타이틀곡 'ICARUS'(이카루스)의 컴백 무대를 꾸민다.

'이카루스'는 멤버 강현과 기욱이 곡 작업에 참여한 곡이다. 서정적인 얼터너티브 록 사운드를 기반으로 한다. 추락할 것을 알면서도 기꺼이 날아오르는 신화 속 이카루스의 모습을 원위만의 시선으로 재해석한 낭만적인 서사가 특징이다.

원위는 폭발적인 밴드 퍼포먼스와 섬세한 감정선을 오가는 완성도 높은 무대를 선사할 예쩡이다. 다섯 멤버의 탄탄한 연주 실력과 조화로운 화음 또한 관전 포인트다.

싱글 2집 '點 : The Quiver'는 원위가 새롭게 전개하는 점, 선, 면 시리즈의 시작을 알리는 싱글이다. 타이틀곡 '이카루스'를 포함해 총 4곡이 수록된 가운데, 각 트랙은 미지의 세계를 향한 원위의 여정을 유기적으로 그려냈다.



원위는 음악방송뿐 아니라 'BELLEFORET WEEK - MY VOLUME' '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 등 각종 페스티벌 출격을 이어갈 예정이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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