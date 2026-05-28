알레르망, 메모리폼 베개 엔젤필로우 특가전 연장 진행

알레르망은 메모리폼 베개 ‘엔젤필로우’의 1차 판매가 매진되며 2차 물량 입고와 동시에 특가전 행사를 연장한다고 28일 밝혔다.

2차 물량은 5월 마지막 주부터 전국 매장에 순차 입고될 예정이다. 엔젤필로우는 3D커브 디자인을 통한 입체 설계로 한국인 체형에 맞게 설계가 되어 올바른 수면 자세를 돕고 기상 시에 느껴지는 뻐근함을 해소하는데 집중한 제품이다.

업체에 따르면 해당 제품은 옆으로 누울 때 어깨가 눌리지 않는 사선 컷팅 구조가 적용되어 하중을 분산한다. 실제 구매 전 사용을 해본 고객들에게 좋은 평가를 받으며 1차 물량이 빠르게 판매됐다.

행사 제품은 전국 가두점 및 백화점 매장에서 직접 체험할 수 있으며 구매 물량(1-2개)에 따라 50%이상 할인이 적용된다. 구매는 전국 알레르망 가두점(*백화점 및 일부 매장 제외)에서는 오는 8월 31일까지 ‘고유가 피해지원금’ 사용이 가능하다. 특가전 진행 중인 엔젤필로우는 물론 여름 냉감이불 등 전 품목을 만나볼 수 있다.

자세한 내용은 공식 홈페이지 및 SNS에서 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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