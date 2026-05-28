트리플에스 김채연, 멤버들 개인기 릴레이에 대폭소…현장 초토화 (김희철의 추카추카추)

사진 = 유튜브채널 ‘김희철의 추카추카추’

‘김희철의 추카추카추’에 ‘모든 가능성의 아이돌’ 트리플에스(tripleS) 멤버 이지우, 김채연, 김나경, 서다현이 게스트로 출연한다.

오는 6월 1일 오후 7시 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 25회에는 ‘24인조 완전체 컴백’을 앞둔 트리플에스 멤버 4인이 출연해 유쾌한 매력을 발산한다.

이날 MC 김희철은 부캐 ‘희순’으로 ‘희순’으로 변신해 멤버들에게 ‘트리플에스 25번째 멤버’ 자격 심사를 받는다. 멤버들은 김희철에게 “표독스러워서는 안 된다”, “트리플에스는 24명이 다 예쁘기때문에 개성이 필요하다” 등 현실적인 조언으로 웃음을 자아냈다. 이에 김희철은 가수 김정민 성대모사로 트리플에스의 ‘깨어’를 열창하며 남다른 개성을 뽐냈다는 후문이다.

개성 넘치는 다인조 그룹 멤버답게, 트리플에스 멤버들은 각종 밈과 성대모사를 섭렵한 모습을 보여주며 매력을 뽐냈다. ‘장신 멤버’ 이지우와 김채연은 화제가 됐던 ‘홀리몰리 아웃송’을 재연하며 기럭지를 자랑했고, 멤버 중 사투리를 구사하는 서다현과 김나경이,‘원조 하니’ 김채연의 개인기를 ‘사투리 버전 <행운의 여보세요>’로 재탄생시키며 김희철의 감탄을 이끌어 냈다.

사진 = 유튜브채널 ‘김희철의 추카추카추’

특히 김채연은 촬영 소감을 말하던 중 “추카추카추 MC로 고려해달라”며 씩씩하게 자기 PR에 나섰고, 이에 김희철은 “가능성이 있는 얘기는 언급하지 말라”며 귀여운 질투를 내비쳐 현장을 웃음바다로 만들었다고 전해진다.

또한 이날 추카추카추에서는 트리플에스 발라드 유닛인 ‘Aria’ 멤버 3인(이지우, 김채연, 서다현)과, 유닛 멤버가 아닌 김나경이 함께 부른 ‘Door’ 무대를 볼 수 있다고 알려져 기대를 모은다.

트리플에스 4인의 무대와, 김희철과의 유쾌한 토크는 ‘김희철의 추카추카추’ 25회를 통해 확인할 수 있다.

한편 ‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어 김희철이 호스트로 나서는 유튜브 음악 예능 프로그램으로, 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 특별한 시간을 보내는 콘셉트로 꾸며진다. 25회는 오는 6월 1일(월) 오후 7시 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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