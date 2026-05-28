男농구 대표팀, 안영준 발목 수술로 제외… KT 신인 강성욱 대체 발탁

KT 가드 강성욱. 사진=KBL 제공

2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선을 준비하는 남자농구 대표팀 명단에 또 한 번 변화가 생겼다.

대한민국농구협회는 28일 “기존 훈련대상자였던 안영준(SK)이 발목 수술로 대표팀 소집에서 제외됐다”며 “제출된 진단서를 바탕으로 성인남자 경기력향상위원회를 열어 강성욱(KT)을 대체 선발했다”고 밝혔다.

강성욱은 2025~2026시즌 프로농구 신인선수 드래프트서 전체 8순위로 KT 유니폼을 입은 자원이다. 프로 첫 시즌부터 뛰어난 활동량과 에너지 넘치는 플레이를 앞세워 꾸준히 기회를 받았다. 연령별 대표팀 경험도 갖추고 있어 대표팀에서도 안정적인 경기 운영과 활력 있는 움직임을 보여줄 것으로 기대된다.

니콜라스 마줄스 감독이 이끄는 남자농구 대표팀은 다음 달 1일 소집돼 출격 준비에 들어간다. 대표팀은 7월3일 오후 7시30분 고양 소노 아레나에서 대만을 상대하고, 7월6일 같은 장소에서 일본과 맞붙는다.

이번 농구 월드컵 아시아예선 윈도우3은 2027 FIBA 농구 월드컵 아시아예선 흐름을 이어가기 위한 중요한 일정이다. 앞서 마줄스 감독 부임 후 두 경기를 내리 패하면서 스타트를 끊은 바 있다. 부상 변수 속에 일부 자원이 바뀌었지만, 대표팀은 안방에서 열리는 2연전을 통해 분위기 반전을 노린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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