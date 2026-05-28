신규 챔피언 ‘로크’ 뜬다…LoL 시즌2 두 번째 액트 공개

LoL ‘2026 시즌 2: 대혼란’ 액트 2 개발자 업데이트 썸네일. 라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 리그 오브 레전드(LoL) 2026년 시즌2 두 번째 액트 업데이트 계획을 공개했다. 신규 챔피언부터 대규모 게임 모드 개편, 새로운 제재 시스템, 그리고 MSI 연계 콘텐츠까지 다양한 변화를 예고하며 이용자들의 기대감을 높이고 있다.

라이엇 게임즈는 28일 PC MOBA 게임 리그 오브 레전드의 2026년 시즌2 두 번째 액트 업데이트 내용을 발표했다.

이번 액트에서 가장 눈길을 끄는 요소는 신규 챔피언 ‘로크’다. 로크는 못을 무기로 사용하는 암살자 챔피언으로, 강력한 잠재력을 지닌 캐릭터다. 이용자들은 오는 6월 적용되는 26.13 패치를 통해 로크를 직접 플레이할 수 있다.

‘무작위 총력전: 아수라장’에는 대규모 개편이 적용된다. 증강을 조합해 추가 효과를 얻는 ‘증강 세트’ 시스템은 비활성화되며, 일부 효과는 신규 증강으로 대체된다. 대신 챔피언 스킬을 변형하는 ‘스킬 증강’ 등 50개 이상의 신규 증강 요소가 추가돼 보다 다양한 플레이 스타일을 즐길 수 있게 된다.

무작위 총력전: 아수라장 신규 효과 스킬 증강. 라이엇 게임즈 제공

소환사의 협곡에는 ‘5인 랭크’ 모드가 다시 돌아온다. 해당 모드는 5인 파티로만 랭크 게임 매칭이 가능한 콘텐츠로, 구성원 간 티어 제한 없이 플레이할 수 있다. 다만 양 팀의 실력 차를 최소화하고 원활한 매칭 환경을 위해 6월 26일부터 9월 6일까지 주말 특정 시간대에 한정 운영된다.

비매너 이용자에 대한 제재 시스템도 강화된다. 이번 액트부터는 귓속말로 악성 메시지를 보내는 플레이어 역시 신고할 수 있게 된다. 이는 26.10 패치에서 도입된 비매너 행위 조기 게임 종료 투표 기능에 이어 추가되는 시스템이다.

신규 스킨도 대거 공개된다. 이용자들은 ‘해변의 죄악’ 르블랑(프레스티지), 흐웨이, 브랜드 스킨을 비롯해 2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 개최를 기념한 ‘깨진 언약’ 오로라·쉔·진 스킨 등을 만나볼 수 있다. 또한 오는 7월에는 2025 LoL 월드 챔피언십 우승 기념 스킨도 출시될 예정이다.

LoL 2026년 시즌2 두 번째 액트는 28일부터 테스트 서버(PBE)에서 체험할 수 있으며, 6월 11일 라이브 서버에 정식 업데이트된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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