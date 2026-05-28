[SW현장]‘쇠맛’ 에스파, 이번엔 신맛이다…“‘레모네이드’, 쇠콤달콤 매력”

그룹 에스파(왼쪽부터 닝닝, 윈터, 지젤, 카리나)가 28일 서울 송파구 소피텔에서 열린 두 번째 정규앨범 '레모네이드' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스 제공

‘쇠맛’ 에스파가 ‘신맛’을 첨가해 여름을 공략한다.

28일 오후 서울 송파구 소피텔 앰버서더 서울에서 그룹 에스파의 정규2집 ‘레모네이드(LEMONADE)’ 발매 기념 기자간담회가 열렸다.

이날 카리나는 “우리에게 의미가 큰 앨범이다. 지난 정규1집을 많이 사랑해주셔서 부담도 되고 설레는 마음도 컸다. 어떤 모습 보여드릴까 고심해서 나온 앨범”이라며 “더 성장한 모습 보여드릴테니 많은 사랑 부탁드린다”고 컴백 소감을 밝혔다.

타이틀곡 ‘레모네이드’는 강렬하고 트렌디한 신스 베이스 사운드가 돋보이는 일렉트로닉 댄스곡이다. 새로운 세계관의 새 시즌을 암시하는 동시에, 어떤 시련과 고난도 기회로 바꿔내겠다는 긍정적인 메시지를 재치 있게 풀어낸다. 카리나는 “기존 앨범이 쇠맛이었다면 이번엔 신맛으로 여름을 청량하게 맞이하고 싶다”고 콘셉트를 소개했다.

에스파만의 위트를 담은 곡이다. ‘만약 삶이 나에게 레몬을 준다면, 그 레몬으로 레모네이드를 만들겠다’는 속담을 모티프로 했다. 윈터는 “아무리 위험한 상황이 닥쳐도 통쾌하게 갈아마시겠다는 긍정적인 메시지를 우리만의 목소리로 표현했다”고 설명했다.

그룹 에스파 지젤. 뉴시스 제공

데뷔 이후 탄탄한 세계관과 주체적이고 당찬 메시지로 활동해왔다. 시련과 혼란이 닥쳐도 ‘쇠콤달콤’한 ‘레모네이드’의 에너지로 갈아마시겠다는 확신에 찬 메시지가 신곡의 가장 큰 매력이다. 지젤은 “평소에도 추구하는 마인드를 담은 곡이다. 캐치한 훅이 특히 기억에 남는 곡이다. 메시지도, 사운드도 여러모로 매력 많은 곡”이라고 자신감을 드러냈다.

2년 전 발표한 첫 정규앨범 ‘아마겟돈’으로 2024년 멜론 최장기간 1위, 음원 차트 퍼펙트 올킬 등의 성과를 거둔 에스파의 새로운 커리어 하이를 기대케 한다. 카리나는 “정규1집보다 좋은 성과를 거두면 좋을 것 같다”고 솔직한 바람을 전하면서도 “우리의 노래로 많은 분들이 에너지를 얻길 바란다. 내가 사랑하는 것조차 주저하게 될 때가 많다. ‘레모네이드’로 나 자신으로서 온전히 존재할 수 있는 에너지를 드리고 싶다”고 바랐다.

정규앨범에 대해 “에스파만의 강렬한 에너지와 동시에 여유롭고 쿨한 느낌도 있다”고 묘사한 닝닝에 이어 윈터는 “정규앨범인 만큼 수록곡 하나하나의 분위기가 다르다. 녹음하면서도 어떻게 보여드릴까 고민하며 준비했다. 강렬하고 무게감 있는 곡도 있고, 재치있고 에너제틱한 곡도 있다. 다양한 매력의 곡들이 있으니 많은 분들이 듣고 ‘역시 에스파다’ 느껴주시길 바란다”고 소망했다.

새 앨범의 정식 발매에 앞서 지드래곤이 피처링한 선공개곡 ‘WDA(Whole Different Animal)’를 발매해 컴백 분위기를 예열했다. 이 곡은 웅장한 음악에 강렬한 퍼포먼스로 초월적인 분위기를 선사한다. 무겁고 차가운 질감의 ‘단단한 에스파’를 나타낸다. 세계관의 새 챕터, 시즌3를 예고하는 곡이다.

그룹 에스파 카리나. 뉴시스 제공

지드래곤의 피처링이 힘을 실었다. 이와 관련해 카리나는 “‘WDA’'은 처음부터 피처링을 염두에 둔 곡이다. 누가 파트를 잘 살려주실까 고민하다 회사와 상의해 지드래곤 선배님께 제안 드렸다”라며 “우리가 정말 좋아하고 기대하던 파트였는데 선배님의 스타일로 잘 살려주셔서 멋있는 곡이 됐다”라고 작업 후기를 전했다.

‘WDA’가 감상 위주의 곡이었다면, ‘레모네이드’는 비트를 타며 직접 따라할 수 있는 안무를 특징으로 한다. 윈터는 “’레모네이드’는 흥을 돋우는데 좋은 곡이라 생각한다”며 “더 단단해진 메시지와 방향성을 바탕으로 ‘에스파가 또 새로운 문 열었구나’ 느껴주시길 바란다”고 당부했다.

그룹 에스파 닝닝. 뉴시스 제공

어느덧 데뷔 7년 차 그룹이 됐다. 닝닝은 “확고한 세계관을 가지고 활동하면서 점차 우리의 모습을 찾아가고 있는 것 같다. 많이 알아주시는 ‘쇠맛’도 활동 하면서 새로운 모습으로 만들어가고 있다”고 답했다. 이어 지젤은 “세계관을 바탕으로 우리 목소리와 잘 어울리는 곡을 찾아가고 있다”며 “활동하면서 힘든 날도 있지만 우리의 영상이나 노래가 팬들에게 조금이라도 힘이 될 수 있다는 걸 느끼며 힘을 얻고 있다”고 말했다.

컴백에 이어 오는 8월 서울 고척돔에서 새 월드 투어 ‘싱크 : 컴플렉시티(SYNK : COMPLaeXITY)’를 펼친다. 북남미와 유럽으로 확장될 이번 투어를 통해 에서도 ‘CRACK(균열)’를 시작한다. 공연은 북남미와 유럽으로 이어진다. 윈터는 “고척돔에서 하는 콘서트를 보기만 했는데, 우리도 고척돔에 입성하게 됐다는 게 믿기지 않는다. 팬분들 덕분이기에 더욱 좋은 에너지를 전달해드려야겠다고 생각한다”고 밝혔다.

이어 카리나는 “월드투어로 새로운 도시들에 많이 가서 기대하고 있다. 새로운 곳에서 새로운 팬분들을 만나뵙게 되니까 더 성장한 모습을 보여드리려고 한다. 우리의 세계관과 새로운 곡들이 있으니 다 녹여내보려고 노력할 것”이라고 각오를 다졌다.

그룹 에스파 윈터. 뉴시스 제공

이번 월드투어는 ‘균열(CRACK)’을 키워드로 'aeXIS LINE'과는 차별화된 구성을 선보인다. 에스파가 펼쳐나갈 새로운 세계관에 대해 카리나는 “그간 가상과 현실을 오가는 세계관에서 다중 우주로 영역을 확장했다”면서 “두 공간을 오가다보니 현실 세계에 ‘균열’이 생겼지만, 지난 앨범들을 통해 경험한 것들로 인해 위기를 기회로 만드는 우리의 이야기다. ‘컴플렉시티’를 균열로 바라볼 수도 있지만, 균열 속에서 기회를 잡겠다는 새로운 세계관”이라는 설명으로 앞으로의 서사에도 기대감을 실었다.

29일 오후 1시 공개되는 에스파의 정규2집 ‘레모네이드’에는 선공개곡 ‘WDA’과 타이틀곡 ‘레모네이드’를 포함해 총 10곡이 수록된다. 끝으로 윈터는 “열심히 준비한만큼 좋은 음악과 무대로 기억되길 바란다. 다양한 모습이 담긴 곡이 수록되어 있으니 차근차근 들어주시면 좋겠다. 좋은 무대와 활동으로 보답하겠다”고 활동 각오를 다졌다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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