[BS현장] “마블 유니버스 느낌”…‘재벌집’ 세계관 잇는 ‘신입사원 강회장’

이주명, 이준영이 포즈를 취하고 있다. JTBC 제공

‘신입사원 강회장’이 유쾌한 설정과 배우들의 연기 시너지를 앞세워 안방극장 출격을 준비하고 있다. 배우들은 빠른 전개와 다채로운 관계성, 그리고 색다른 케미를 작품의 관전 포인트로 꼽으며 기대감을 높였다.

28일 오후 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서는 JTBC 새 토일드라마 ‘신입사원 강회장’ 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 고혜진 감독을 비롯해 배우 이준영, 이주명, 전혜진, 진구가 참석했다.

신입사원 강회장은 사업의 신이라 불리는 대기업 최성그룹 회장 강용호(손현주)가 예기치 못한 사고 이후 축구선수 황준현(이준영)의 몸에서 깨어나며 펼쳐지는 이야기를 담은 드라마다. 회장이 하루아침에 그룹 인턴사원이 되면서 막내딸 강방글(이주명), 장녀 강재경(전혜진), 장남 강재성(진구)과 새로운 관계를 형성하게 된다.

‘펜트하우스’(SBS)를 집필한 김순옥 작가가 크리에이터로 참여한 만큼 기대가 크다. 연출을 맡은 고혜진 감독은 “대본을 처음 받았을 때부터 전개 속도가 굉장히 빠르다고 느꼈다. 든든한 선장님과 함께하는 기분이었다”며 “‘김순옥 드라마가 이렇게도 가능하구나’라는 이야기를 듣는 게 목표였다. 정말 열심히 준비했다”고 말했다.

드라마는 재벌집 막내아들(JTBC) 원작자의 또 다른 작품이기도 하다. 고 감독은 “재벌집 막내아들은 JTBC의 대표 흥행작이지 않나. 그 후광을 즐기자는 마음으로 참여했다. 부담보다는 마블 유니버스처럼 같은 세계관을 공유한다는 기쁜 마음이 더 컸다”고 덧붙였다.

관전 포인트에 대해서는 “작가님의 빠른 전개와 배우들의 연기 시너지가 가장 큰 포인트”라며 “가족 드라마이자 성장 드라마고, 때로는 히어로물이자 치열한 오피스 생존기가 펼쳐진다. 롤러코스터 같은 작품이라고 생각해주시면 좋겠다”고 설명했다.

진구, 이주명, 전혜진, 이준영이 포즈를 취하고 있다. JTBC 제공

이준영은 손현주와 몸이 바뀌는 설정이다. 부담이 컸지만 촬영을 준비하는 동안 손현주의 말과 행동을 연구했다. 그는 “대본 리딩 전에 손현주 선배님과 식사를 하며 6시간 정도 이야기를 나눴다. 그 자리에서 기본적인 틀을 잡고 감독님과 상의하며 디벨롭해갔다”고 밝혔다.

이어 “손현주 선배님이 출연하신 작품과 광고를 많이 찾아봤다. 억지로 따라 하기보다는 자연스럽게 몸에 배도록 하려고 했다”며 “쉬는 시간에도 선배님 말투를 따라 하면서 배우들에게 장난도 쳤다. 선배님께서 첫 촬영 날 ‘이제부터 네가 강용호니까 네가 하고 싶은 대로 잘해봐. 너무 어렵게 생각하지 마’라고 말씀해주셨다”고 전했다.

이주명은 강 회장의 숨겨진 셋째 딸 강방글 역으로 분한다. 손현주의 영혼이 깃든 이준영과 부녀 호흡을 맞추게 됐다.

이주명은 이준영과의 케미에 대해 “처음에는 둘 다 내성적인 편이라 ‘재미있게 만들어갈 수 있을까’ 걱정했다”며 “그런데 티격태격하면서 점점 가까워졌다. 제가 생각이 많은 편인데 이준영 배우에게 많이 의지했다. 애정 어린 조언도 많이 해줘서 감사했다”고 말했다.

이준영은 “이주명은 열정적이고 순수하면서도 책임감이 강한 배우다. 워낙 준비를 철저히 해와서 저도 더 열심히 하게 되더라”며 “평소 아저씨 같다는 이야기를 많이 듣는데 일부러 잔소리도 하고 장난도 많이 쳤다”고 전했다.

진구와 전혜진이 제작발표회에 참석하고 있다. JTBC 제공

극 중 이란성 쌍둥이 남매로 호흡을 맞춘 전혜진과 진구의 호흡도 관전 포인트다. 전혜진은 “진구 씨를 이번 작품에서 처음 만났는데 생각보다 굉장히 소년 같은 면이 있더라”며 “리딩하고 식사 자리 전부터 저보고 편하게 뭐든 해보라고 했다. 생각보다 많은 이야기를 나누지 않아도 현장에서 호흡이 잘 맞았다”고 말했다.

이에 진구는 “사실 날로 먹으려는 작전이었다”며 웃은 뒤 “전작들에서 워낙 강한 역할을 많이 하셔서 처음에는 걱정도 했다. 그런데 첫 촬영부터 티격태격하는 액션 장면을 정말 편하게 찍었다. 호흡이 너무 좋아서 말싸움하는 장면을 스태프들도 재미있게 보시더라”고 웃었다.

배우들의 연기 시너지가 기대되는 신입사원 강회장은 오는 30일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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