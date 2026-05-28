허회경, 달달한 듀엣곡 '얼마나 좋을까' 발매…첼리스트 박찬영 협업

사진=문화인 제공

싱어송라이터 허회경이 첼리스트 박찬영과 함께 한 신곡을 발매하며 자신만의 음악적 색깔을 굳힌다.

허회경은 28일 정오 새 싱글 '얼마나 좋을까 (feat. 박찬영)'를 발매했다.

이 곡은 연인이 돼가는 과정 속 풋풋한 설렘과 미묘한 감정을 섬세하게 그려냈다. 특유의 사랑스럽고 산뜻한 음색 위에 첼리스트 박찬영의 저음이 더해졌다. 아울러 제휘와 이의광이 작곡과 편곡에 참여했다. 따뜻한 플롯 선율과 박찬영의 깊이 있는 첼로 연주까지 더해져 한층 포근하고 로맨틱한 분위기를 전할 것으로 기대를 모은다.

진심 어린 가사를 맑고 담백한 목소리로 풀어내는 허회경은 복합적인 감정을 담담하게 표현해 많은 이들에게 공감과 위로를 전하고 있다.

2021년 싱글 '아무것도 상관없어'로 가요계 정식 데뷔했으며 '김철수 씨 이야기', '그렇게 살아가는 것', 'Baby, 나를' 등 자신의 이야기를 진솔하게 담아낸 노래를 발표했다.

지난해 연말 단독 공연 개최 및 올해 싱글 '이런 사람 되어버렸네' 발매 등 활동을 이어가고 있는 허회경은 오는 7월 4일과 5일 서강대학교 메리홀에서 단독 공연을 연다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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