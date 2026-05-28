마이디어, ‘슈퍼 마이디어 시즌’ 실시…최대 30% 할인 프로모션

이미지=마이디어

글로벌 가전 브랜드 마이디어(Midea)가 6월 한 달간 온·오프라인 채널을 아우르는 통합 프로모션 ‘슈퍼 마이디어 시즌(Super Midea Season)’을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 프로모션은 냉장고와 세탁기·건조기 등 대형가전은 물론 전자레인지, 오븐, 에어프라이어, 청소기 등 소형가전까지 폭넓은 제품군을 대상으로 기획됐다. 소비자들이 다양한 카테고리의 제품을 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

행사는 오는 6월 1일부터 30일까지 한 달간 운영된다. 전국 하이마트와 이마트 등 주요 오프라인 유통 채널과 함께 쿠팡, 네이버스토어 등 주요 온라인 플랫폼에서도 동시에 진행되며 일부 제품은 최대 30% 할인 혜택이 적용된다.

소비자 참여형 이벤트도 함께 마련했다. 행사 기간 동안 제품을 구매한 뒤 구매 영수증 또는 온라인 구매 내역을 이벤트 페이지에 등록하면 경품 이벤트에 응모할 수 있다. 약 300명 이상의 당첨자에게 다양한 경품이 제공될 예정이다.

추가 구매 혜택도 준비됐다. 선착순 고객에게는 마이디어 무선 물걸레 청소기와 플렉서블 BLDC 무선 청소기 등이 사은품으로 제공되며 럭키드로우를 통해 미니 냉동고, 자동 먼지비움 스테이션 BLDC 무선 청소기, 브랜드 굿즈 등도 증정할 계획이다.

오프라인 고객 접점 확대를 위한 팝업 행사도 진행된다. 마이디어 코리아는 6월 1일부터 13일까지 하이마트 잠실 롯데타워점에서 팝업 행사를 열고 주요 제품 체험 기회를 제공한다. 일부 이벤트 경품과 사은품도 현장에서 직접 확인할 수 있도록 운영할 예정이다.

마이디어 코리아 김상우 대표는 “이번 캠페인은 소비자들이 마이디어 제품을 보다 직관적으로 경험하고 혜택까지 함께 누릴 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 다양한 채널을 통해 국내 소비자 접점을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 마이디어는 1968년 설립된 글로벌 가전 기업으로 현재 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에서 사업을 전개하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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