최휘영 장관 “뷰티·패션도 K-컬처, 목표 400조로 상향 조정”…‘보은 인사’ 논란도 해명

최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 국립현대민술관 다원공간에서 국민주권정부출범 1주년 문화체육관광부 기자간담회를 갖고 주요 성과와 향후 계획 등을 발표하고 있다. [사진=뉴시스]

문화체육관광부가 2030년까지 K-컬처 시장 규모 400조원 시대를 열겠다며 목표를 상향 조정했다. 다만 부처 간 협의 없이 K-컬처의 범위를 재조정해 의견 조율이 숙제로 남을 전망이다.

최휘영 문체부 장관은 28일 서울 종로구 국립현대미술관 다원공간에서 정부출범 1주년 기자간담회를 열고 “2030년까지 K-컬처의 시장 규모를 기존 300조원에서 400조원으로 조정하고자 한다”고 밝혔다.

목표치를 재조정한 이유는 기존 K-컬처 300조 개념이 문화창조산업과 콘텐츠·예술산업 중심으로 짜여 있어 기존 정의가 지나치게 협소해 시장 규모 평가가 상대적으로 낮았다고 평가했기 때문이다. 최 장관은 “누가 봐도 K-컬처라고 할 수 있는 것들이 통계에 빠져 있었다”며 “외래관광, K-푸드, K-뷰티, K-패션 수출액 등 라이프스타일 산업을 포함해 시장 규모를 살펴봐야 한다”고 설명했다.

이에 따라 중점 추진과제 첫 번째로 2030년까지 400조원 시대 달성 계획을 공개했다. 당초 정부 출범 당시는 300조원이었지만 이를 대폭 상향 조정한 것이다. K-컬처 개념을 재정의한 뒤 지난해 시장 규모는 274조원으로 집계됐다.

재정의한 개념으로 수출 목표 또한 높였다. 지난해 K-컬처 수출액은 잠정 718억 달러였다. 최 장관은 “K-컬처는 반도체(1734억 달러), 자동차(720억 달러)에 이은 3위 수출 산업”이라며 “기존 목표 350억 달러에서 2030년까지 1100억 달러를 달성하겠다”고 수정한 목표치를 밝혔다. 그러면서 금융·세제 지원 확대, 인공지능(AI) 시대 리더십 구축 등 K-콘텐츠 기반 강화와 장르별 투자 확대 등을 약속했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 종로구 국립현대민술관 다원공간에서 국민주권정부출범 1주년 문화체육관광부 기자간담회를 갖고 주요 성과와 향후 계획 등을 발표하고 있다. [사진=뉴시스]

또 하나의 중점과제로는 문화강국을 내세웠다. 이를 위해 예술인 권리 보호와 창작 안전망 강화, 기초예술·청년예술인 지원 확대 등을 세부 목표로 강조했다.

다만 문체부가 K-컬처에 대한 재정의를 자의적으로 수정해 다른 부처와 충돌할 수 있는 것 아니냐는 지적도 나왔다. 최 장관은 “각 부처 시각에 따라 K-컬처의 영역이 달라질 수도 있어 (부처 간) 협의가 필요할 것 같다”며 “시장 규모 산정에 반영된 숫자들이 동일한 기준과 가치에 따라서 정리된 것인지에 대한 추가 검증도 하겠다”고 말했다.

결국 수치 부풀리기식 행정이라는 비판, 즉 푸드·뷰티·패션 등 기존 유관 부처들과 긴밀한 사전 조율 없이 무리하게 영역을 끌어왔다는 지적을 피할 수 없다. 최 장관이 “K-컬처 개념은 아직 새롭게 가다듬고 만들어 나가는 과정에 있다”고 밝힌 만큼 정책 집중도가 분산될 수 있다는 우려도 나온다.

문체부의 공공기관장 인사를 두고 보은 논란이 빚어져 문화예술계 반발을 부른 것에 대한 입장도 밝혔다. 최 장관은 “정부에 대한 기대가 워낙 컸기 때문에 그 기대에 맞는 인사가 아니라고 판단한 분들이 실망하고 비판하는 것도 충분히 있을 수 있다”며 “논란이 된 분들이 어떻게 일하는지 관심 갖고 잘 지켜봐 주셨으면 좋겠다”고 말했다. 하지만 보은 논란을 단순히 ‘기대에 못 미친 인사’라고 규정해 문화예술계의 반발을 해소하진 못할 것으로 보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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