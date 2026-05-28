‘감성 보컬’ 정효빈, ‘사운드 플래닛 페스티벌’ 라인업 합류

가수 정효빈이 음악 페스티벌로 활동 영역을 넓힌다.

정효빈은 오는 9월 5일과 6일 인천 중구 파라다이스시티에서 열리는 ‘2026 사운드 플래닛 페스티벌’에 출연한다. ‘2026 사운드 플래닛 페스티벌’은 롤링홀이 주최·주관하는 국내 최대 규모의 초대형 페스티벌로, 총 5개 스테이지에 70여 팀이 참여한다. 정효빈은 5일 공연 라인업에 이름을 올렸다.

그간 정효빈은 총 6회의 단독 콘서트를 개최하며 완성도 높은 무대를 선보여왔다. 새로운 계절에 페스티벌 관객을 찾는 정효빈은 특유의 섬세한 보컬과 감성으로 현장을 짙게 물들일 예정이다. 매 공연 진정성 있는 음악과 풍부한 표현력으로 호평을 얻어온 만큼, 이번에도 탄탄한 라이브를 펼치며 몰입을 이끌 전망이다.

한편, 정효빈은 맑고 호소력 짙은 음색을 바탕으로 음악과 공연, OST, 페스티벌까지 꾸준히 활동 영역을 확장하고 있다. ‘처음이라서’, ‘몇 번의 이별’, ‘달라진 니 마음’, ‘지금 우리의 여름처럼’ 등 곡을 발표하며 선명한 음악 색깔을 구축했다.

지난 1월에는 성장 서사를 담아낸 첫 EP ‘Marigold(메리골드)’를 발매했다. 'Marigold'는 꽃이 피어나는 순간처럼 조용하지만 선명한 감정들을 한 편의 동화처럼 담아낸 앨범으로 보컬리스트 정효빈의 음악적 방향성을 담아냈다.

‘사운드 플래닛 페스티벌’ 출연을 기점으로 하반기 행보에 가속을 붙인다. 소속사 측은 “아티스트로서 한층 더 만개할 정효빈의 성장을 지켜봐 달라”고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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