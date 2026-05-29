스포츠차타드, 고려대학교 국제스포츠학부 커리어 설명회 참여

스포츠차타드 김보현 대표 스포츠 커리어 설명회 현장. 사진=스포츠차타드

스포츠차타드(Sports Chartered)가 지난 5월 26일 고려대학교 국제스포츠학부가 개최한 커리어 설명회에 참여했다고 29일 밝혔다.

스포츠 산업 분야 취업과 진로를 주제로 한 이번 행사에는 스포츠차타드뿐 아니라 KB스타즈배구단, LG 계열사 비즈테크온 등이 함께해 학생들과 현장 소통을 진행했다.

행사에서는 스포츠 산업의 변화된 채용 환경과 글로벌 시장 확대 흐름이 주요 화두로 떠올랐다. 스포츠차타드 김보현 대표는 스포츠 산업이 단순 경기 운영을 넘어 글로벌 비즈니스 영역으로 확장되고 있다고 설명했다.

김 대표는 “최근에는 국제스포츠학부뿐 아니라 경영학과나 경제학과 학생들도 스포츠 산업에 관심을 갖고 이중전공을 선택하는 경우가 많다”며 “실제로 스포츠 마케팅, 이벤트, 구단 운영, 글로벌 에이전시 분야 취업 사례도 증가하고 있다”고 말했다.

이어 “영어는 스포츠 산업에서 기본적인 업무 언어가 되고 있다”며 “종목 특성에 따라 축구는 스페인어, 개인 종목이나 아시아 시장 중심 업무에서는 중국어 중요성이 커지고 있다”고 덧붙여 설명했다.

스포츠차타드는 스포츠 산업 확대 흐름 속에서 인재 발굴 차원으로 대학 행사 참여를 강화하고 있다.

김 대표는 “스포츠 산업의 Job Scope 자체가 과거보다 훨씬 넓어졌다”며 “다양한 전공과 글로벌 감각을 가진 인재 수요가 증가하고 있다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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