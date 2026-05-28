에르미타주 디지털 지적재산권 첫 해외 공개…왜 한국이었나

세계 주요 박물관의 해외 확장이 가속화되고 있다. 루브르 박물관은 중동 아부다비에 실물 분관을 설립했고, 퐁피두센터는 기업과의 파트너십 기반 분관을 확장해왔다. 영국 빅토리아 앤 알버트(V&A) 뮤지엄 역시 지난 1월 동작구와 분관 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

박물관의 해외 분관 양상은 단일 모델로 설명하기 어렵다. 국가 간 프로젝트부터 공공·민간 협력 방식까지, 각 기관의 성격과 전략에 따라 방식이 달라지고 있다. 최근에는 실물이 아닌 디지털 지적재산권을 해외로 확장한 모델도 등장했다.

사진=러시아 에르미타주 박물관

대표적인 사례가 세계 3대 박물관으로 꼽히는 러시아 에르미타주 박물관이다. 에르미타주는 그동안 세계 주요 기관과 협력해 원화 작품을 해외에서 전시해왔지만 코로나19 팬데믹과 러·우 전쟁 등으로 어려워진 환경과 더불어 오랜 시간 디지털 기반 전시를 준비했다. 박물관의 디지털 지적재산권을 해외에 공개하는 것은 이번이 처음이며 지난 4월 30일 상암문화비축기지에서 문을 열었다.

◆ 원화가 아닌 ‘디지털’… 전략적 접근

디지털 전시는 실물 분관과 달리 물리적·외교적 부담이 상대적으로 적다. 원화를 이동하지 않으면서도 박물관의 정체성과 소장 작품을 해외에서도 공유할 수 있기 때문이다. 또한 디지털 전시가 원화에 대한 관심을 확장하는 계기가 될 수 있다는 점에서도 주목된다. 디지털 경험을 통해 관람층을 넓히고, 원화 이전을 포함한 해외 협력 가능성을 단계적으로 검토할 수 있기 때문이다. 다만, 실물 없이 관람 경험을 확장해야 하는 만큼 기술적 완성도와 콘텐츠 구현 역량이 요구된다.

이번 전시는 디지털 전시의 확장성과 구현 역량이 결합된 프로젝트다. 겨울궁전(에르미타주 본관 전시장)의 외관과 내부 구조를 구현하고, 다빈치·렘브란트·모네·르누아르 등 주요 작품을 디지털 방식으로 소개한다. 기술과 공간 연출을 통해 박물관 경험을 재현하려는 시도다.

◆ 첫 해외 무대가 된 한국

이 전시는 4월 30일 상암문화비축기지에서 ‘찬란한 에르미타주’라는 이름으로 개막했다. 에르미타주의 디지털 지적재산권이 해외에서 처음 공개된 자리다.

첫 무대로 한국이 선택된 것은 단순한 개최지 선정 이상의 의미를 갖는다. 디지털 전시가 보다 확장된 협력으로 이어질 수 있는 출발점인 만큼, 기술적 구현 역량과 장기 협력 가능성을 동시에 갖춘 파트너가 요구되기 때문이다.

◆ 신뢰·역량·사람… 한국 선택의 배경

한국이 첫 디지털 전시 개최지로 선정된 배경에는 복합적인 요소가 작용했다. 우선 러시아 내에 형성된 한국 문화에 대한 친밀도가 언급된다. K-팝과 K-드라마 등 K-컬처의 확산은 한국에 대한 인지도를 높였고 삼성전자·대한항공 등 한국 기업의 지속적인 문화 후원 활동 역시 긍정적 이미지를 축적하는 데 영향을 미쳤다.

제도적·실무적 신뢰도 중요한 요인으로 꼽힌다. 이번 디지털 프로젝트를 총괄하는 아트웍스 유민석 대표는 2022년 이후 러시아 현지에서 한국 현대미술 전시를 개최하며 협력 관계를 이어왔다. 팬데믹과 러·우 전쟁 등 국제 정세의 어려움 속에서도 문화 교류를 지속했다는 점이 신뢰 형성에 긍정적으로 작용했다는 설명이다.

한국의 콘텐츠 기획 및 구현 역량 역시 중요한 배경으로 작용했다. 한국은 높은 IT 인프라 수준과 디지털 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 전시·콘텐츠 산업에서 경쟁력을 확보해왔다. 디지털 전시는 단순 영상 기술을 넘어 공간 연출과 서사 구조를 결합해 관람 경험을 설계해야 하는 작업인 만큼 이러한 기술적 역량이 요구된다. 유 대표는 “디지털은 원화를 대체하는 것이 아니라 더 많은 관객과 연결하는 방식”이라며 “앞으로 한국에서 주도적으로 개발하게 될 에르미타주 디지털 전시 콘텐츠는 에르미타주의 가치와 철학을 훼손하지 않으면서도 관객에게 즐거움을 선사하고 동시에 창의력을 높일 수 있는 경험을 설계하는 것이 관건이 될 것이다”고 말했다.

◆ 에르미타주 디지털 전시가 남긴 의미

세계 주요 박물관의 해외 확장 전략이 다변화되는 가운데 이번 전시는 디지털 지적재산권을 활용한 단계적 접근을 제시했다는 점에서 의미가 크다. 그리고 그 첫 무대가 한국이라는 점은 한국이 글로벌 문화 협력 파트너로 자리매김하고 있음을 보여준다. 동시에 세계 박물관 지형의 변화 속에서 한국의 위치를 다시 한번 환기시킨다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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