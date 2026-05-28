반월상 연골판 파열, 조기 치료 없으면 퇴행성관절염 위험 증가

무릎 통증은 흔히 나이가 들면서 자연스럽게 생기는 증상으로 생각하기 쉽다. 그러나 걷거나 계단을 오르내릴 때 무릎 안쪽 또는 바깥쪽에 통증이 반복되는 경우, 붓거나 무릎 안에서 무언가 걸리는 느낌이 드는 경우 단순 근육통이 아닌 반월상연골 파열을 의심해볼 필요가 있다. 특히 반월상연골판 손상 시 초기에 적절히 치료하지 않으면 무릎 관절의 마모를 앞당겨 퇴행성관절염으로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

반월상연골판은 무릎 관절의 내측, 외측에 각각 하나씩 자리한 반달 모양의 연골 조직이다. 허벅지뼈와 정강이뼈 사이에서 충격을 흡수하고 체중을 분산시키며 무릎 관절이 안정적으로 움직일 수 있도록 돕는 역할을 한다. 즉, 무릎 속 완충 장치와 같은 구조물이라고 정의할 수 있다. 해당 연골판이 외상이나 반복적인 사용, 노화로 인해 찢어지거나 손상된 상태를 반월상연골판 파열이라고 부른다.

반월상연골 파열이 발생하면 보행 시 통증, 무릎 부종, 관절 안쪽 압통 등이 나타날 수 있다. 무릎을 구부리거나 펼 때 내부에 무언가 걸리는 듯한 느낌이 들기도 하고 관절이 어긋나는 듯한 불안정감이 생기기도 한다. 파열 양상에 따라 무릎이 완전히 펴지지 않는 잠김 현상이나 갑자기 힘이 빠지는 무력감이 동반될 수 있다. 이러한 증상은 일상생활의 불편으로 이어질 뿐 아니라 무릎 사용을 위축시켜 근력 저하까지 초래할 수 있다.

문제는 반월상연골판이 한 번 손상될 경우 자연적으로 회복되기 어렵다는 점이다. 연골 조직은 대부분 혈관 분포가 부족해 스스로 치유되는 능력이 제한적이다. 물론 파열 정도가 경미하고 증상이 심하지 않은 경우 약물치료, 물리치료, 주사치료, 운동치료 등 보존적 치료를 먼저 고려할 수 있다. 그러나 통증과 부종이 반복되거나 무릎 걸림 및 잠김 증상이 지속된다면 단순히 참고 지내기보다 정확한 검사를 통해 치료 방향을 정해야 한다.

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반월상연골판 파열 진단은 환자의 병력 확인과 신체 검사를 바탕으로 이뤄진다. 필요 시 자기공명영상검사인 MRI를 통해 연골판의 파열 위치와 범위, 동반 손상 여부를 확인한다. 치료 방법은 파열의 정도와 위치, 범위, 환자의 나이, 활동량, 증상 지속 기간, 이전 치료 경과 등을 종합적으로 고려해 결정된다. 특히 반월상연골판은 손상 부위와 형태에 따라 치료 전략이 달라질 수 있어 의료진의 정확한 판단이 중요하다.

수술적 치료가 필요한 경우 관절내시경을 활용한 연골판 절제술 또는 봉합술이 시행된다. 연골판 절제술은 회복이 어려운 손상 부위를 정리해 통증과 걸림 증상을 줄이는 방법이다. 봉합술은 가능한 경우 찢어진 연골판을 꿰매어 보존하는 치료다. 두 방법 모두 관절경을 이용해 시행되기 때문에 절개 범위가 비교적 작고 손상 부위를 직접 확인하면서 치료할 수 있다는 장점을 지녔다. 다만 모든 환자에게 같은 치료가 적용되는 것은 아니므로 파열 위치와 상태에 따라 가장 적절한 방법을 선택해야 한다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 “반월상연골 파열 치료에서 수술만큼 중요한 것이 재활인데 무릎 기능을 회복하고 재손상을 예방하기 위해 수술 후 통증과 부종을 조절하면서 관절 운동 범위를 회복하고 허벅지와 무릎 주변 근육을 강화하는 과정이 필요하다"며 "특히 무릎 주변 근육이 약해지면 관절에 가해지는 부담이 커져 통증이 반복될 수 있으므로 단계적인 재활 운동을 꾸준히 이어가는 것이 중요하다"고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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