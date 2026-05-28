찾아가지 않은 스포츠토토 적중금 10억원 달한다… “기한 지나면 수령 불가”

찾아가지 않은 적중금이 적지 않다. 스포츠토토 구매자라면 6월 중 시효가 만료되는 적중금과 환불금을 다시 한 번 확인할 필요가 있다.
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 28일 올해 6월1일부터 30일까지 수령 기한이 도래하는 프로토 승부식 게임의 미수령 적중금 현황을 밝혔다.
대상은 2025년 발행된 프로토 승부식 64~77회차다. 집계 결과 아직 적중금을 찾아가지 않은 건수는 1만6724건, 금액은 총 9억8326만9650원에 달한다. 같은 기간 수령 기한이 만료되는 축구토토 승무패 게임 38~43회차에서도 246건, 총 3081만1260원의 적중금이 미수령 상태로 남아 있다.
환불금 점검도 필요하다. 스포츠토토 게임은 경기 취소나 일정 변경 등에 따라 환불금이 발생할 수 있다. 특히 축구, 야구, 골프 등 야외 종목은 기상 상황에 따라 경기 일정이 바뀌는 경우가 있어 구매 이후 적중 여부뿐 아니라 환불 대상 여부까지 확인해야 한다.
국민체육진흥법에 따르면 스포츠토토 적중금과 발매 취소에 따른 환불금은 모두 유효기간 1년 안에 수령해야 한다. 기한 내 청구하지 않은 금액은 국민체육진흥기금으로 귀속된다. 해당 기금은 올림픽기념사업, 학교체육 지원, 청소년·소외계층 체육 지원, 경기 주최단체 지원 등 체육진흥 사업에 쓰인다.
오프라인 구매자는 스포츠토토 공식 홈페이지의 ‘투표권 적중 확인 페이지’에서 고유번호 15자리를 입력해 결과 확인이 가능하다. 투표권 상단 우측의 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도 로그인 없이도 적중 여부를 조회할 수 있다.
한국스포츠레저 관계자는 “적중금과 환불금은 유효기간이 지나면 더 이상 수령할 수 없기 때문에, 구매 후 결과 확인까지 마치는 것이 중요하다”면서 “특히 경기 취소나 일정 변경이 발생할 수 있는 종목은 환불 여부까지 함께 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.
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