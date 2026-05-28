찾아가지 않은 스포츠토토 적중금 10억원 달한다… “기한 지나면 수령 불가”

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

찾아가지 않은 적중금이 적지 않다. 스포츠토토 구매자라면 6월 중 시효가 만료되는 적중금과 환불금을 다시 한 번 확인할 필요가 있다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 28일 올해 6월1일부터 30일까지 수령 기한이 도래하는 프로토 승부식 게임의 미수령 적중금 현황을 밝혔다.

대상은 2025년 발행된 프로토 승부식 64~77회차다. 집계 결과 아직 적중금을 찾아가지 않은 건수는 1만6724건, 금액은 총 9억8326만9650원에 달한다. 같은 기간 수령 기한이 만료되는 축구토토 승무패 게임 38~43회차에서도 246건, 총 3081만1260원의 적중금이 미수령 상태로 남아 있다.

환불금 점검도 필요하다. 스포츠토토 게임은 경기 취소나 일정 변경 등에 따라 환불금이 발생할 수 있다. 특히 축구, 야구, 골프 등 야외 종목은 기상 상황에 따라 경기 일정이 바뀌는 경우가 있어 구매 이후 적중 여부뿐 아니라 환불 대상 여부까지 확인해야 한다.

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

국민체육진흥법에 따르면 스포츠토토 적중금과 발매 취소에 따른 환불금은 모두 유효기간 1년 안에 수령해야 한다. 기한 내 청구하지 않은 금액은 국민체육진흥기금으로 귀속된다. 해당 기금은 올림픽기념사업, 학교체육 지원, 청소년·소외계층 체육 지원, 경기 주최단체 지원 등 체육진흥 사업에 쓰인다.

오프라인 구매자는 스포츠토토 공식 홈페이지의 ‘투표권 적중 확인 페이지’에서 고유번호 15자리를 입력해 결과 확인이 가능하다. 투표권 상단 우측의 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도 로그인 없이도 적중 여부를 조회할 수 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “적중금과 환불금은 유효기간이 지나면 더 이상 수령할 수 없기 때문에, 구매 후 결과 확인까지 마치는 것이 중요하다”면서 “특히 경기 취소나 일정 변경이 발생할 수 있는 종목은 환불 여부까지 함께 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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