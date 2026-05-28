기아 EV3, 유럽서 전기차 비교 평가 1위 쾌거

기아 EV3가 전기차로서의 우수성을 유럽 자동차 중심 국인 독일에서 인정받았다. 기아 제공

기아 EV3가 유럽에서 전기차 경쟁력을 높이 평가받으며 입지를 다졌다. 독일의 유력 자동차 전문지 ‘아우토 자이퉁(AUTO ZEITUNG)’이 최근 실시한 도심형 크로스오버 전기차 비교 평가에서 종합 1위를 기록하는 쾌거를 알렸다.

무엇보다 유럽에서 자동차 산업의 본고장인 독일에서 높은 신뢰도를 자랑하는 아우토 자이퉁의 평가 결과이기에 유럽 소비자들의 차량 구매 시 중요한 판단 기준으로 활용될 전망이다.

이번 평가는 합리적인 가격대의 도심형 크로스오버 전기차를 중심으로 진행됐으며 EV3는 58.3㎾h 배터리를 탑재한 스탠다드 모델로 평가받았다.

평가 대상은 기아 EV3와 함께 포드의 ‘푸마 Gen-E(Puma Gen-E)’, 르노의 ‘4 E-Tech’, 스즈키의 ‘e 비타라(e Vitara)’, BYD의 ‘아토 2(Atto 2)’ 등 5개 차종이었다. 평가 기준은 ▲차체(Body) ▲주행 편의(Driving Comfort) ▲파워트레인(Powertrain) ▲역동적 주행 성능(Driving Dynamics) ▲친환경·경제성(Environment/Cost) 등 5가지였다.

EV3는 ▲차체 ▲주행 편의 ▲파워트레인 항목에서 모두 1위를 차지하며 총점 3039점을 획득해, 2위 르노 4 E-Tech(2936점), 3위 BYD 아토 2(2928점)를 가볍게 제치고 종합 1위에 등극했다.

아우토 자이퉁의 실주행 테스트에서 EV3는 335㎞의 항속거리를 기록해 비교 모델 중 가장 긴 거리를 자랑하며 파워트레인 항목에서 최고 점수(727점)를 기록하기도 했다. 뛰어난 응답성, 강력한 가속 성능, 운전대 패들 시프트로 회생제동 강도를 자유롭게 조절할 수 있다는 점 역시 해당 항목에 높은 평가로 이어졌다. 참고로 4 E-Tech는 703점, 푸마 Gen-E는 701점, e 비타라는 681점, 아토 2는 677점을 얻는 데 그쳤다.

공간 및 조작 편의성, 소재 등을 평가하는 차체 항목에서도 621점으로 1위를 차지해는데 무엇보다 여유로운 헤드룸 및 레그룸, 넓은 창문, 평평한 후석 바닥 구조 덕분에 실내 공간이 마치 라운지처럼 개방적이라는 호평을 받았다. 같은 항목에서 아토 2가 574점, 4 E-Tech는 558점, 푸마 Gen-E가 557점, e 비타라는 531점을 각각 기록했다.

아우토 자이퉁은 주행 편의 항목에서도 EV3에 타 차종 대비 압도적인 점수인 704점을 부여했다. 독일의 열악한 도로 상태를 극복하는 섬세한 서스펜션과 더불어 등 전체를 감싸는 우수한 측면 지지, 긴 레그 서포트, 편안한 쿠션 조합의 시트가 장거리 주행의 편안함을 보장한다는 평도 남겼다. 그 다음으로 아토 2(662점), 4 E-Tech(638점), 푸마 Gen-E(625점), e 비타라(607점) 순이었다.

기아 관계자는 “이번 평가는 EV3가 편안한 장거리 주행까지 아우르는 완성도 높은 전기차임을 입증한 결과”라며 “앞으로도 글로벌 시장에서 차별화된 전동화 가치를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이미 EV3는 세계 최고 권위의 자동차 상 중 하나인 ‘2025 세계 올해의 자동차’를 수상했으며 이외에도 ▲‘2025 영국 올해의 차’ ▲‘2025 핀란드 올해의 차’ ▲‘2025 덴마크 올해의 차’ ▲‘2025 세계 여성 올해의 차’ 컴팩트 SUV 부문 ▲영국 ‘2024 탑기어 어워즈’ 크로스오버 부문 ▲독일 ‘2024 골든 스티어링 휠 어워드’ 4만 유로 미만 최고의 차 부문에 선정되는 등 전 세계에서 자동차 선진국을 중심으로 높은 평가를 얻고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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