롯데월드, 하남 보바스병원서 120번째 ‘찾아가는 테마파크’

롯데월드가 최근 가정의 달을 맞아 하남 보바스병원을 방문해 제 120회 ‘찾아가는 테마파크’ 공연을 마쳤다.

롯데월드 샤롯데 봉사단은 1995년부터 어린이병원을 방문해 특별 위문공연을 진행해 어느덧 120회를 맞았다. 투병 중인 환아와 가족들을 방문해 공연을 진행하고 특별한 추억을 선사하고 있다.

이와 함께 소아암 어린이들에게 꿈의 무대를 선사하는 ‘드림 스테이지’ 등 테마파크의 특성을 살린 사회공헌활동을 통해 아름다운 나눔을 실천하고 있다.

이날 행사에는 롯데월드 대표 캐릭터 로티, 로리가 롯데월드 엔터테인먼트팀과 함께 롯데월드 테마송 공연, 색소폰 연주 등에 나섰다.

귀여운 캐릭터가 담긴 선물도 직접 전달하고, 포토타임도 함께해 병원에서 치료 중인 환아들에게 따뜻한 위로와 특별한 추억을 선사했다.

한편, 롯데월드는 ‘찾아가는 테마파크’뿐 아니라 사회공헌 캠페인 ‘드림업(Dream Up)’을 필두로 드림티켓, 찾아가는 테마파크 등 문화 생활 지원을 위한 다양한 CSR 활동을 진행하고 있다. 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 ‘그린월드 캠페인’도 펼치고 있다

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]