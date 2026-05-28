이지현, 미용실 가격 공개…커트 9000원에 반응 폭발

그룹 쥬얼리 출신 이지현의 미용실 시술 가격이 화제를 모았다.

이지현은 27일 소셜미디어에 "안녕하세요? 가격 문의를 정말 많이 주셨어요. 근데 제가 시술하랴 매장 돌보랴. 고객님 응대하랴 너무 바빠서 답변을 해 드릴 시간이 없었어요. 죄송해요. 그래서 이렇게 피드로 올려요. 참고하시고 신청해 주세요. 감사합니다"라고 했다.

쥬얼리 출신 이지현 인스타그램 캡처

그러면서 자신의 미용실 시술 가격에 대해 커트 9000원, 펌 기본 3만9000원, 염색 기본 4만9000원이라고 알렸다.

한 누리꾼은 "커트 9000원은 기준이 어떻게 돼요? 여성? 남성?"이라고 물었고, 이지현은 "여성 남성 다요"라고 답했다.

누리꾼들은 "열심히 사는 사람 응원한다", "진짜 싸다" 등의 반응을 보였다. 다만 일부 누리꾼들은 "커트 4만원이라고 써 있다", "협찬 모델가 아닌가"라며 의아함을 드러냈다.

이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했으며, 두 차례 이혼 후 홀로 1남 1녀를 양육하고 있다.

그는 현재 미용 국가자격증 시험에 합격해 헤어 디자이너로 일하고 있다.

<뉴시스>

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