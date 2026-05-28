[SW이슈] 국내 흥행 성공한 ‘멋진신세계·취사병·허수아비’…글로벌 OTT까지 점령

국내 안방극장을 사로잡은 K-드라마가 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 시장에서도 존재감을 키우고 있다. 안방극장에서 검증된 흥행 공식과 화제성이 글로벌 무대로 고스란히 이어지며 K-콘텐츠의 저력을 다시 한 번 증명하는 모양새다.

현재 안방극장에서 가장 뜨거운 드라마는 지난 8일 첫 방송한 임지연 주연 ‘멋진 신세계’(SBS)다. 닐슨코리아 전국가구 기준 4.1%로 시작한 시청률은 단 6회 만에 10.3%를 기록하며 두 자릿수 시청률을 넘겼다.

'멋진 신세계' 임지연

화제성도 사로잡았다. 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스가 발표한 TV-OTT 드라마 화제성에서 5월 1주차 4위로 진입하더니 차근차근 순위가 올라 3주차 1위를 달성했다. 주연 배우들의 화제성 역시 수직 상승세다. 출연자 화제성 부문에서 임지연과 허남준은 각각 2위와 3위에 랭크됐다.

국내를 넘어 글로벌에서도 호평과 흥행을 사로잡았다. 넷플릭스 공개 첫주부터 2주 연속 글로벌 1위를 석권하더니 3주 차에도 57개국 톱10에 안착했다. 또 전 세계 최대 규모 리뷰 사이트인 IMDb에서 최근 회차 기준 평점 9.4점을 기록했다.

주요 외신도 연일 뜨거운 반응이다. 홍콩 사우스 차이나 모닝 포스트는 “판타지적 설정을 코미디적으로 흥미진진하게 풀어내며 재미를 잡았다. 특히 탄탄한 연출력이 치열한 K-드라마 시장에서 충분히 두각을 드러낼 것으로 보인다”고 호평했다.

이 작품은 희대의 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 로맨스 코미디 드라마다. 임지연의 파격적인 코믹 연기 변신이 통했다는 평가다. 첫 코믹 연기에 도전한 임지연은 조선에서 21세기로 떨어진 악녀 캐릭터를 소화하며 거침없는 사이다 면모로 매 회 명장면을 만들고 있다. 종영까지 아직 4주 차 분량이 남은 만큼 멋진 신세계의 국내외 흥행 추세는 더욱 가파를 것으로 보인다.

'취사병 전설이 되다' 박지훈

대세 배우로 떠오른 박지훈 주연작 ‘취사병 전설이 되다’(티빙) 또한 국내외 인기몰이 중이다. 영화 왕과 사는 남자로 신드롬 중심에 선 박지훈의 차기작으로 국내에서 방영 전부터 주목 받은 작품이다. 동명의 웹툰을 원작으로 한 드라마는 이등병 강성재(박지훈)가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 드라마다.

현실의 군대를 배경으로 하지만 주인공 강성재가 게임에서 나올 법한 상태창을 통해 숨겨진 요리 능력을 발휘하는 등 게임 판타지 요소를 버무렸다. 처음으로 군인 역할을 맡은 박지훈 또한 몰입도 높은 연기로 흥행을 이끌고 있다는 평가다.

5.8%로 시작한 시청률은 입소문을 타더니 지난 회차에서 7.9%까지 치고 올라왔다. 국내 OTT 티빙에서도 최근 3년간 공개된 드라마 가운데 공개 일주일 차 기준 최고 구독 기여 성과를 달성했다. 글로벌 성과 역시 눈에 띈다. 공개 첫주 일본 디즈니+에서 종합 및 드라마 2위에 오른 데 이어 글로벌 OTT 라쿠텐비키에서는 미주·유럽·중동·오세아니아 지역 톱5에 진입했다. CIS(독립국가연합) 및 러시아 지역 플랫폼 IVI에서는 평점 8.7을 기록하며 높은 시청자 만족도를 나타냈다.

'허수아비' 박해수

지난 26일 종영한 웰메이드 범죄 수사 스릴러 ‘허수아비’(ENA)도 아시아 시장에서 뜨거운 반응을 얻었다. 주연 박해수·이희준 조합에 힘입어 첫 방송 이후 ENA 역대 시청률 2위를 기록하며 호평과 인기를 만끽했다. 특히 아시아 대표 OTT 뷰(Viu) 5월 1주차 주간 차트에서 인도네시아 1위를 비롯해 싱가포르·태국·말레이시아 2위, 홍콩 3위를 기록하며 아시아 주요 5개국 차트 톱5에 나란히 이름을 올렸다.

로맨틱코미디가 주류인 아시아 OTT 시장에서 범죄 스릴러라는 장르물로 거둔 성과라는 점에서 뜻깊다. 1980년대 실화 사건을 모티브로 삼아 시대적 비극을 관통하는 연출로 언어와 문화권을 초월한 보편적인 공감대를 형성했다는 분석이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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