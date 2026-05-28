“유기동물에게 ‘청결’ 선물해요”… 50년 락스 명가의 따스한 캠페인

50년 락스 명가 유한클로락스와 유기동물 입양 플랫폼 포인핸드가 함께 진행하는 ‘클린업 치얼업’ 캠페인 포스터. 유한클로락스 제공

“유기동물에게 ‘청결’을 선물해요!”

생활위생용품 기업 유한클로락스와 유기동물 입양 플랫폼 ‘포인핸드’의 뜻깊은 동행은 올해도 계속된다. 양측은 2022년 파트너십을 맺고 매년 유기동물 입양을 응원하는 캠페인을 펼치고 있다.

28일 유한클로락스는 포인핸드와 손잡고 유기동물 입양 활성화 및 올바른 반려 문화 정착을 위한 ‘2026 클린업 치얼업(Clean Up, Cheer Up)’ 캠페인을 전개한다고 밝혔다.

이번 캠페인의 취지는 유기동물이 입양 전까지 머무는 보호소가 보다 쾌적하고 위생적으로 관리되도록 돕는 데 있다. 50년 역사의 유한클로락스는 대표 상품 유한락스 외에도 ‘펫 냄새얼룩제거제’ 같은 동물 관련 제품도 보유했다.

이번 캠페인은 포인핸드 앱에 응원댓글을 남기면 건당 1000원이 적립, 목표치를 채우면 해당 금액 상당의 유한클로락스 제품(센티바 청소세정티슈, 펫 냄새얼룩제거제, 유한락스 레귤러, 유한락스 욕실청소용 스프레이 세정제)이 유기동물 보호소로 전달되는 방식으로 진행된다.

또한 유한클로락스는 매달 포인핸드에서 유기동물을 입양한 가족 100팀에게 ‘입양 응원 패키지’를 선물하고 있다. 펫 냄새얼룩제거제, 센티바 청소세정티슈 등 반려생활 필수 위생용품이 담겼다.

유한클로락스 관계자는 “지난 50년간 가족의 위생과 깨끗한 일상을 지켜온 것처럼 가족의 일원이 된 반려동물의 케어까지 책임지는 기업으로 나아가겠다”며 “유기동물의 보금자리를 지원하고 반려인과 비반려인이 조화롭게 공존하는 성숙한 문화 정착에 기여할 것”이라고 말했다.

실제 유한클로락스는 야외 활동 시 반려인과 비반려인의 평화로운 공존을 위한 ‘펫티켓’ 캠페인도 올해 전개하고 있다. 이를 위해 지난 3월부터 하네스 브랜드 ‘호지’와 협업 중이며 다음달에는 반려동물 유모차 브랜드 ‘낫쏘빅’과도 손잡을 예정이다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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