이준, 진정성이 만든 화제성…예능·SNS 독보적 존재감

‘유 퀴즈 온 더 블럭’, ‘워크맨’, ‘1박 2일 시즌4’ 화면 캡처.

배우이자 방송인 이준이 다시 한 번 자신만의 존재감을 증명하고 있다. 웃음을 위해 몸을 아끼지 않는 열정은 물론, 어떤 일이든 진심으로 임하는 태도까지 더해지며 시청자들의 호감도를 끌어올리고 있는 것. 예능을 넘어 SNS와 온라인 커뮤니티까지 화제의 중심에 선 그는 특유의 솔직함과 몰입으로 대중의 공감을 얻고 있다.

28일 소속사 프레인TPC에 따르면 현재 이준은 1박 2일 시즌4(KBS2) 고정 멤버로 활약 중이다. 특유의 꾸밈없는 리액션과 몸을 사리지 않는 예능감으로 프로그램에 활력을 더하며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

특히 최근 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘워크맨 시즌3’ 프로야구팀 치어리딩 편은 온라인에서 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 이준은 짧은 촬영 기간에도 37곡이 넘는 안무와 동선을 반복해 익혔고, 현장 분위기와 관객 호흡까지 놓치지 않기 위해 노력하며 높은 몰입도를 보여줬다. 실제 경기장에서도 에너지 넘치는 퍼포먼스로 관객들의 환호를 끌어냈고, 관련 영상들은 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐다.

누리꾼들은 “진심이 느껴진다”, “왜 호감형인지 알겠다”, “열심히 하는 모습이 보기 좋다” 등의 반응을 보이며 이준의 태도에 공감을 드러냈다.

이 같은 화제성에 힘입어 유 퀴즈 온 더 블럭(tvN) 출연도 성사됐다. 방송에서 이준은 일과 사람을 대하는 자신의 태도, 그리고 어떤 순간에도 최선을 다하려는 진심에 대해 솔직하게 털어놨다.

특히 예고 시절 밤을 새워가며 무용 연습을 했던 경험부터 영화 닌자 어쌔신 촬영 당시 영어 대사를 통째로 암기했던 일화, 액션 장면의 현실감을 위해 직접 포크로 감각을 익혀봤던 이야기까지 공개하며 남다른 노력의 시간을 전했다. 단순한 예능감을 넘어 그의 진정성이 대중에게 설득력을 얻는 이유를 보여준 대목이었다.

이처럼 이준은 방송뿐 아니라 SNS와 온라인 커뮤니티에서도 꾸준히 높은 언급량을 기록하며 존재감을 이어가고 있다. 웃음과 유머 뒤에 숨겨진 진중한 태도와 몰입감이 시청자들에게 깊은 인상을 남기고 있는 가운데, 배우와 예능인을 넘나드는 그의 다음 행보에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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