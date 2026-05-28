‘영크크’ 코르티스, 국내외 음원차트 석권

‘영 크리에이터 크루’ 코르티스의 상승세가 계속되고 있다.

소속사에 따르면 코르티스의 미니 2집 타이틀곡 ‘레드레드(REDRED)’는 최신 멜론 주간 차트(집계 기간: 5월 18일~24일) 1위에 올랐다. 올해 발매된 보이그룹 곡 중 최초다. 스트리밍 횟수뿐 아니라 실제 청취자 수를 주요 척도로 삼는다는 점에서 폭넓은 대중 인지도를 보여주는 지표다.

‘레드레드’는 64위로 주간 차트에 진입한 후 5월 1주 차 9위, 2주 차 3위로 순위를 끌어올렸고 마침내 정상에 올랐다. 멜론 일간 차트에서는 지난 19일 자부터 26일 자까지 8일 연속 1위를 지키고 있다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 멜론 일간, 주간 차트 정상에 오른 팀은 코르티스가 유일하다. 여기에 벅스 주간 차트 2주 연속, 한국 스포티파이 ‘위클리 톱 송’ 4주 연속 1위를 기록했다.

코르티스는 이번 활동으로 K-팝 보이그룹의 신기록을 쓰고 있다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 가운데 처음으로 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 주요 차트에 진입했고 일간 34일(최고 36위, 5월 4일 자), 주간 4주(최고 61위, 5월 1일~7일) 동안 장기 차트인 중이다. 이들의 스포티파이 월간 청취자 수는 25일 자에 1211만 명을 돌파했다. 역대 K-팝 보이그룹의 최고치 기준으로 방탄소년단 등을 잇는 ‘톱 3’ 규모다. 애플뮤직 ‘오늘의 톱 100: 한국’에서는 26일까지 31일 연속 1위를 수성했다.

이처럼 팀의 정체정이자 젊고 힙합 세대를 상징하는 ‘영 크리에이터 크루’라는 단어를 만들어 영향력을 넓히고 있다.

해외 음악시장에서도 코르티스의 상승세를 주목하고 있다. 28일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 30일 자)에 따르면 ‘그린그린(GREENGREEN)’은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 30위에 올랐다. 지난주 3위 진입 후 2주 연속 차트인이다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 단일 앨범으로 이 차트에 2주 이상 머문 팀은 이들뿐이다. 또한 이 음반은 ‘월드 앨범’과 ‘톱 앨범 세일즈’에서 2주 간 1위를 수성했다.

‘레드레드’는 빌보드 주요 송 차트에서 존재감을 빛냈다. 이 곡은 ‘글로벌 200’ 68위, ‘글로벌(미국 제외)’ 33위에 올랐다. 두 차트는 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 디지털 판매량을 집계해 보여준다. 코르티스는 이 같은 성과를 토대로 ‘아티스트 100’ 14위에 올라 사브리나 카펜터(12위), 솜버(13위), 배드 버니(15위) 등과 어깨를 나란히 했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]