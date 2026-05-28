뒷담화 논란 '나솔 31기' 세 커플 탄생…경수, 영숙 대신 순자 택

'나는 SOLO(나는 솔로)' 31기가 최종 세 커플이 맺어졌다.

27일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서는 31기 솔로남녀들의 최종 선택이 공개됐다.

'나는 솔로'. SBS Plus·ENA 제공

영호와 옥순, 영식과 정희는 모두의 예상대로 최종 커플이 됐다.

뒤이어 정숙, 상철, 광수, 영수, 영철, 영자는 최종 선택을 포기했다.

경수는 문구점에서 산 목도리를 들고서는 "솔로나라를 나가서 더 알아보고 싶은 분께 최종 선택을 하겠다"며 순자에게 직진해 목도리를 둘러줬다.

이를 본 영숙은 씁쓸한 미소와 함께 "후회는 없다"며 최종 선택을 포기했다.

마지막으로 순자는 "이곳에서 가장 많이 웃게 해준 사람을 선택하겠다"며 경수에게 갔다.

마음고생을 한 만큼 행복한 결실을 맺게 된 순자는 "좋아하는 건 쟁취하는 편이라고 했는데 결국 해낸 것 같다"며 웃었다.

경수는 "밖에 나가서는 나도 좀 표현을 더 해줄게"라고 약속했다.

영호와 옥순은 "오늘부터 1일"이라며 행복해했고, 영식과 정희는 손을 잡고 포옹하며 서로에 대한 애정을 확인했다.

<뉴시스>

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