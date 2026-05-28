앤더블, 미니 1집 타이틀곡 'Curious' 음악방송 공개

그룹 앤더블(AND2BLE)이 본격 데뷔 활동에 나선다.

앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 오늘(28일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출격해 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)의 타이틀곡 'Curious'(큐리어스) 무대로 팬과 만난다.

'Curious'는 새로운 시작의 순간, 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감과 포부를 담아낸 곡이다. 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 에너지 넘치는 EDM 트랙으로, 하우스 비트와 두터운 신스 베이스의 조화가 중독적이다.

특히, 앤더블은 강렬한 비트 위 무게감 있는 스텝의 완급 조절이 더해진 파워풀한 퍼포먼스로 시각적인 쾌감을 전할 예정이다. 절제된 듯 유려한 군무로 몰입감을 더하며 한순간도 눈을 뗄 수 없는 짜릿함을 선사한다는 각오다.

한편, 앤더블의 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'는 다섯 멤버가 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 여는 앨범으로, 인간이 가장 먼저 마주하는 본능적 감정인 '호기심'을 다룬다. 이들은 낯선 세계를 향한 설렘과 궁금증이 싹트는 찰나를 그리며, 그 과정에서 일어나는 멤버들의 미묘한 내면 변화를 풀어냈다.

앤더블을 향한 호기심은 각종 차트 성적으로 증명됐다. 'Sequence 01: Curiosity'는 발매 직후 전 세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' TOP10에 진입했으며, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위에도 이름을 올렸다. 또한, 이 앨범은 공개 하루 만에 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 베스트 셀링 앨범 주간 차트 2위를 기록하며 압도적인 국내외 팬덤 화력을 입증했다.

국내 음반 차트에서도 두각을 나타냈다. 'Sequence 01: Curiosity'는 써클차트 리테일 일간 앨범 차트와 한터차트 일간 앨범 차트에서 각각 1위에 오르는 기염을 토했다. 뿐만 아니라 타이틀곡 'Curious' 역시 전 세계 10개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 TOP10에 진입하며 뜨거운 인기를 보였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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