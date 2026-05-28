창단 121년 만에 첫 유럽대항전 우승…크리스털 팰리스, UECL 챔피언 등극

사진=크리스털 팰리스 SNS 캡처

창단 121년 만에 이뤄낸 값진 성과다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 크리스털 팰리스가 유럽축구연맹(UEFA) 유로파 콘퍼런스리그(UECL)에서 우승하며 UEFA 주관 대회 첫 트로피를 들어올렸다.

크리스털 팰리스는 28일 독일 라이프치히에서 열린 라요 바예카노(스페인)와의 2025~2026 UECL 결승전에서 1-0으로 승리했다. 1905년 창단 이후 첫 유럽대항전 우승이다.

특히, 크리스털 팰리스는 지난 시즌 FA컵 우승에 이어 올 시즌 UECL 정상까지 정복하며 2년 연속 우승이라는 위대한 금자탑을 쌓아 올렸다.

사진=크리스털 팰리스 SNS 캡처

크리스털 팰리스는 전반부터 라요 바예카노를 강하게 밀어붙였다. 특히 발 빠른 이스마일라 사르와 예레미 피노를 활용한 날카로운 측면 공격이 돋보였다. 상대의 거센 공세에 당황한 라요 바예카노의 파테 시스와 이시 팔라존은 이른 시간부터 옐로카드를 받으며 수비 부담이 가중됐다.

경기를 주도하며 끊임없이 두드리던 크리스털 팰리스는 후반 9분, 마침내 상대의 골문을 열었다. 장 필리프 마테타가 페널티 박스 중앙에서 강력한 왼발 슈팅으로 골문 중앙 상단을 꿰뚫으며 선제골을 터뜨렸다. 라요 바예카노는 실점 이후 페드로 디아스, 노벨 멘디, 세르히오 카메요 등을 잇따라 교체 투입하며 반전을 노렸으나, 끝내 경기 결과를 바꾸지 못했다.

한편, EPL의 아스널도 오는 31일 PSG(프랑스)와 UEFA 챔피언스리그(UCL) 결승전을 치른다. 만약 아스널이 우승할 경우 EPL 팀이 유럽대항전 3개 대회를 모두 가져가는 전무후무한 대기록이 완성된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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