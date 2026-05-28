방탄소년단 ‘SWIM’, 美 빌보드 ‘글로벌’ 차트 7번째 정상…올해 최다 1위

방탄소년단이 ‘SWIM’으로 미국 빌보드 ‘글로벌(미국 제외)’에서 통산 7번째 정상에 오르며 끝없는 인기를 입증했다.

지난 27일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 30일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘SWIM’이 3주 연속 ‘글로벌(미국 제외)’ 1위에 올랐다. 방탄소년단은 지난주 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 기록을 넘어 올해 해당 차트에서 최다 1위를 달성한 바 있다. 금주까지 통산 7번째 정상을 밟으며 2026년 신기록을 다시 한 번 경신했다. 가창곡 13개 트랙은 9주 연속 차트에 머물렀다. ‘SWIM’은 ‘글로벌 200’ 10위로 두 달 넘게 ‘톱 10’을 수성했고 메인 송 차트 ‘핫 100’에서는 55위를 차지했다. ‘어덜트 컨템포러리’ 16위를 비롯해 ‘팝 에어플레이’(12위) ‘어덜트 팝 에어플레이’(17위)에 들었고 ‘라디오 송’은 지난주 대비 3계단 상승한 26위에 오르는 등 미국에서 탄탄한 대중 인기를 보여줬다.

‘아리랑’은 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 9주째 10위에 올랐다. ‘톱 앨범 세일즈’ 4위, ‘톱 스트리밍 앨범’ 17위 등 세부 차트에서도 활약했다. ‘바이닐 앨범’은 지난주보다 3계단 반등한 13위에 올랐다.

방탄소년단은 4장의 앨범을 3주 연속 ‘월드앨범’에 올렸다. 특히 지난 2022년 발매한 ‘Proof’는 4위로 206주째 차트에 머무는 놀라운 흥행력을 보여줬다. 일본 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL ： 7 ～ THE JOURNEY ～’(14위), 정규 3집 ‘LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’’(16위), 미니 5집 ‘LOVE YOURSELF 承 ‘HER’’(25위)도 순위권에 자리했다.

과거 발매곡은 유럽에서 꾸준한 인기를 누리고 있다. 지난 25일 프랑스음반협회 SNEP의 발표에 따르면 방탄소년단이 2020년 발매한 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’이 ‘골드’ 인증(5월 21일 자)을 획득했다. 이는 스트리밍, 다운로드, 실물 음반 판매량을 환산해 누적 1500만 스트리밍 수치를 달성한 결과다.

한편 방탄소년단은 지난 25일(현지시간) 미국 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워드’(American Music Awards)에서 최고 영예인 ‘올해의 아티스트’(Artist of the Year)를 포함한 3관왕을 달성했다. 정규 5집 ‘아리랑’은 단 6일간의 성적으로 후보에 지명됐고 전 부문을 수상하는 저력을 발휘했다. 이들은 신보와 타이틀곡 ‘SWIM’으로 빌보드 메인 차트 정상 석권은 물론 고양, 북미, 유럽 콘서트 전 회차를 쾌속 매진시키는 등 독보적인 기록 행진을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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