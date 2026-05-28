'더 시즌즈-성시경의 고막남친', 사상 최초 야외 특집…한강으로 간다

KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈'가 프로그램 사상 최초로 야외에서 무대를 꾸민다.

'더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작진은 오는 6월 5일 '환경의 날'을 기념하여 잠원 한강공원 다목적 운동장에서 특집 방송 녹화를 진행한다고 알렸다.

이번 특집은 '더 시즌즈'의 첫 야외 방송으로, 스튜디오를 벗어나 탁 트인 자연을 배경으로 관객들과 직접 호흡한다. 완성도 높은 라이브 무대와 함께 환경 보호와 기후행동의 가치를 동시에 전달할 예정이다.

기후에너지환경부와 협력하여 진행되는 이번 야외 특집은 단순한 음악 방송을 넘어 기후 위기 극복을 위한 연대와 실천의 의미를 더한다. 본 녹화에 앞서 당일 오후 4시 30분부터 약 한 시간가량 '2026 환경의 날 기념식·대한민국 기후행동 출범식' 행사가 개최되며, 행사 종료 후 '더 시즌즈'의 특집 녹화가 진행된다.

방청을 희망하는 관객은 '탄소중립 실천 포털 내 기후행동 실천 선언 페이지'에 접속해 '10대 기후행동' 실천 선언 참여를 완료해야 하며, 관련 내역은 녹화 당일 현장 확인 절차를 거친다. 더불어 '환경의 날 기후행동 출범식'부터 전 일정에 참석 가능한 지원자에 한해 방청 기회가 부여된다.

매 시즌 완성도 높은 라이브와 깊이 있는 토크로 시청자들의 호평을 이끌어온 '더 시즌즈'가 이번 야외 무대에서 어떤 새로운 음악적 경험과 차별화된 연출을 선보일지 궁금증을 자아낸다.

한편 '더 시즌즈' 사상 첫 야외 특집 방송 방청에 대한 세부 일정 및 추가 안내 사항은 추후 공식 홈페이지를 통해 공지될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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